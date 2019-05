‘#LikeMe’ krijgt platina plaat en keert terug naar de Lotto Arena MVO

30 mei 2019

19u32 0 TV Ketnet-serie ‘#LikeMe’ werd vandaag verrast met een platina plaat. Na de gouden plaat voor meer dan 10.000 verkochte exemplaren van het album ‘#LikeMe’, uitgereikt tijdens de liveshow in de Lotto Arena, ontvangt de cast van ‘#LikeMe’ nu een platina album.

Het album verkocht ondertussen meer dan 20.000 stuks en werd maar liefst 6,7 miljoen keer gestreamd op de streamingplatformen als Spotify of Apple Music. De award is gebaseerd op de officiële cijfers van Ultratop waar het album ondertussen 10 weken bovenaan de hitlijst van de best verkochte albums in Vlaanderen staat.

Zoals eerder aangekondigd is de cast in volle voorbereiding van de opnames van het tweede seizoen van de Ketnet-reeks. Intussen staan de jongeren van ‘#LikeMe’ deze zomer op podia verspreid over gans Vlaanderen. Volgend jaar komen ze zelfs opnieuw naar de Lotto Arena. Aan het begin van de paasvakantie, op zondag 5 april geven de Ketnet-helden twee optredens met bewerkingen van bekende Nederlandstalige nummers uit de reeks. En wie weet maken er ook nog enkele special guests hun opwachting in de shows.

‘#LikeMe In Concert’ op zondag 5 april 2020 in de Lotto Arena. Tickets en info via Ketnet.be.