‘#LikeMe’-acteurs Maksim en Camille zijn nu jeugdidolen: “Tieners die zeggen dat ze je knap vinden... Vreemd soms” JR

07 april 2019

06u00

De Ketnet-musicalreeks '#LikeMe' speelt in op romantiek. Maar in het echte leven hebben smaakmakers Camille Dhont (17) en Maksim Stojanac (21) geen tijd voor een lief. Er komt een tweede seizoen van de reeks en ze treden twee keer op in een uitverkochte Lotto Arena: "Dat wordt heftig", zeggen ze in Dag Allemaal.

“Ongelooflijk hoe we met ‘#LikeMe’ elke leeftijd aanspreken”, zegt Camille, wier personage dezelfde naam heeft als zij. “Ja, oudere kijkers vinden het fijn wanneer we liedjes als ‘’t Is weer voorbij die mooie zomer’ in een nieuw jasje stoppen”, pikt Maksim, alias de populaire Vince, in. “En de thema’s die aan bod komen, vormen gespreksonderwerpen voor het hele gezin.”

Vóór ‘#LikeMe’ waren jullie nog nobele onbekenden. Is jullie leven nu fel veranderd?

Maksim: “Ik voel me nog altijd dezelfde jongeman die aan de hogeschool bedrijfsmanagement studeert. Alleen had ik vroeger 400 volgers op Instagram, en nu zijn het er al 15.000.” (lachje)

Camille: “Mijn vriendinnen op school – ik zit in het zesde middelbaar woordkunst/drama – zeggen dat ik ook nog altijd dezelfde ben. Maar ik word nu soms wel herkend op straat, natuurlijk. En onlangs in een shoppingcenter, waar we voor de eerste keer optraden, stonden er zowat duizend mensen op ons te wachten. Op het ­moment zelf besefte ik dat niet echt, ik vond ’t vooral heel gezellig. Pas toen ik achteraf de foto’s zag, dacht ik: wow!”

Jullie personages liggen mijlenver uiteen. Vince is de coole gast met het gouden hart, Camille is de zwaar geschminkte feeks op hoge hakken.

Camille: “Ja, en als je dan in ‘t echt ook Camille heet... Ik was aanvankelijk wel een beetje bang voor negatieve reacties, maar er zijn echt heel weinig haters. De kinderen begrijpen Camille echt wel. Ze is niet door en door slecht, ze is vooral heel onzeker. Gaandeweg is ze ook wat softer geworden.”

(lees verder onder de foto)

Pommelien die Caro speelt, deed ook auditie voor de rol van ­Camille.

Camille: “Ja, samen met mij. Maar Caro ligt Pommelien toch beter. Ik was er trouwens niet door bij de eerste auditie. Mijn West-Vlaams accent was echt veel te erg. Maar ik heb er hard aan gewerkt, door dictie te volgen. En ik heb er zang- en dansles bijgenomen. De tweede keer was het dan wel bingo.”

Maksim, jij leek helemaal niet voorbestemd om in de showbizz terecht te komen, hé?

Maksim: “Nee, want voetbal was mijn leven. Het contrast met de artistieke wereld kan niet groter zijn. En toch heb ik altijd iets met acteren en zingen willen doen. Ik was eigenlijk wel bang voor de reacties van mijn voetbalvrienden, maar zij vinden de reeks ook heel tof.”

De verliefde kijkers duidelijk ook.

Maksim: “Ja, tieners die zeggen dat ze je heel knap vinden... Het is een beetje vreemd soms, maar ook wel tof.”

Camille: “Ik vind dat vooral heel schattig. Ik krijg evenveel reacties van jongens als van meisjes.”

(lees verder onder de foto)

Er zit ook flink wat romantiek in de serie. Zijn er koppeltjes ontstaan op de set?

Maksim: “Niet dat ik weet.” (lachje)

Camille: “Maar het helpt wel om keigoede vrienden te zijn. ­Anders voelen de romantische scènes raar aan.”

Hebben jullie in het echte leven een lief?

Maksim: “Op dit moment heb ik daar gewoon geen tijd voor.”

Camille: “Ik ook niet, en ik heb ook geen behoefte aan een vriendje. Nu focus ik me vooral op de reeks en de repetities voor de twee concerten die we zondag in de Lotto Arena geven. Het wordt een spectaculaire show. We gaan heel wat liedjes uit de reeks brengen, en de choreografieën zijn best heftig. Dus we zijn volop conditie aan het kweken om tegelijkertijd te kunnen zingen en dansen.”

En deze zomer nemen jullie de tweede reeks van ‘#LikeMe’ op. Het zal wel zonder Ann Van den Broeck zijn. Want haar personage, Caro’s mama Kristel, is overleden aan kanker.

Camille: “Ja, jammer. Misschien kan ze terugkeren als geest.”

Maksim: “Of als de verloren gewaande tweelingzus. Dat is nog al eens gebeurd, hé.” (knipoogt)

#LikeMe is elke zondag te zien om 8.45 uur op Ketnet.