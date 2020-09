‘Liefde voor Muziek’ komt terug: deze Vlaamse artiesten steken elkaars hits dit seizoen in een nieuw jasje TDS

10 september 2020

18u15

Bron: VTM 1 TV Goed nieuws voor de fans van ‘Liefde voor muziek’. Na het successeizoen met onder anderen Regi, André Hazes en The Starlings, komt er volgend voorjaar een nieuwe editie van het VTM-programma. Dit seizoen zijn het Willy Sommers (68), Geike Arnaert (40), Tourist LeMC (36), Cleymans (35) & Van Geel (35), Emma Bale (21), Ronny Mosuse (49) en Bert Ostyn (39 van Absynthe Minded die elkaars hits in een compleet nieuw jasje steken.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

In het nieuwe seizoen worden de meest uiteenlopende muziekgenres vertegenwoordigd. Een hit van Willy Sommers in een Absynthe Minded-jasje of Tourist LeMC die Geike Arnaert covert: in ‘Liefde voor Muziek’ vallen alle muzikale hokjes weg. Bovendien zet ‘Liefde voor Muziek’ dit keer helemaal in op lokale stemmen met een volledig Belgische cast.

WILLY SOMMERS

Exact 50 jaar na de release van zijn eerste grote hit Zeven Anjers Zeven Rozen neemt Willy Sommers deel aan Liefde voor Muziek. Monsterhits als Als Een Leeuw In Een Kooi en Laat De Zon In Je Hart zijn ondertussen cultureel erfgoed en worden door elke Vlaming luidkeels meegezongen. Het repertoire waar collega-artiesten uit kunnen putten is dan ook heel uitgebreid.

GEIKE ARNAERT

Geike Arnaert was meer dan 10 jaar lang de zangeres van Hooverphonic. Ze is de stem van hits als Mad About You en Eden. In 2011 verscheen Geikes eerste soloplaat en vorig jaar vond ze haar muzikale draai helemaal met een tweede album dat ze samen met Joost Zweegers (Novastar) maakte. In 2018 scoorde ze samen met de Nederlandse band BLØF een monsterhit met Zoutelande, waarmee ze ook de Zomerhit van dat jaar opstreek.

BERT OSTYN (ABSYNTHE MINDED)

Absynthe Minded zag het daglicht in 1999 en was oorspronkelijk de eenmansband van Bert Ostyn. De band groeide uit tot een kwartet en stond in 2004 in de finale van Humo’s Rock Rally en nog in datzelfde jaar volgde hun debuutalbum. Met Absynthe Minded tourde Bert Ostyn door heel Europa. Hun grote doorbraak kwam er met de single Envoi. In 2010 won Absynthe Minded 4 MIA’s, waaronder die voor ‘hit van het jaar’.

TOURIST LEMC

Wie Tourist LeMC denkt, denkt Antwerpen. Met een mix van hiphop en kleinkunst in zijn eigen dialect scoort hij de ene hit na de andere. In 2010 verscheen zijn debuutalbum, ondertussen heeft Tourist LeMC er drie op zijn conto staan. Zijn song Horizon brak in 2016 een Ultratop-record en stond 21 weken lang op nummer 1. In het aankomend seizoen van The Voice van Vlaanderen is Tourist LeMC één van de nieuwe coaches.

EMMA BALE

Emma Bale nam 6 jaar geleden op 14-jarige leeftijd deel aan The Voice Kids. De finale haalde ze net niet, maar met haar eerste nummer, een cover van All I Want, scoorde ze meteen een hit. In 2015 lanceerde ze haar eerste album en nadien volgden radiohits zoals Run, Cut Loose en Fortune Cookie, een samenwerking met Milow. In 2016 kreeg Emma een MIA voor Beste Zangeres. Heel binnenkort komt er nieuw materiaal van Emma aan.

CLEYMANS & VAN GEEL

Vrienden. Beste vrienden. Bloedbroeders. Dat zijn Jelle Cleymans en Jonas Van Geel van elkaar. Nadat Jelle zijn eerste muzikale stappen zette bij Spring en nadien Nederlandstalig solowerk uitbracht, startte het duo als een oudejaarsavondgrap hun coverband Cleymans & Van Geel. Intussen staan ze al meer dan 15 jaar op de planken. Dit jaar bracht het duo een eerste album uit met eigen Nederlandstalige songs. Met succes. In volle coronalockdown schoot de debuutplaat kort na de release naar de 1ste plaats in de Ultratop 50.

RONNY MOSUSE

Zanger, muzikant, songwriter en producer Ronny Mosuse nam in 1988 samen met zijn broers met de groep The B Tunes deel aan Humo’s Rock Rally. Bart Peeters zag en hoorde de broers bezig en richtte samen met Ronny en Robert The Radios op, die monsterhits scoorden met o.a. She Goes Nana en I’m Into Folk. Ronny schreef ook een deel van het repertoire van The Radios. Na een eerste Engelstalig soloproject als RonnyMo’ bracht hij eind 2002 het album Stronger uit, opgedragen aan zijn overleden broer Robert. In 2005 volgde een eerste Nederlandstalige album, de opvolger kwam 3 jaar later.

LEES OOK:

Willy Sommers (68) doet mee aan ‘Liefde Voor Muziek’: “Dit is het orgelpunt van mijn carrière”