Exclusief voor abonnees ‘Liefde Voor Muziek’ had aan kijkers geen gebrek, maar hits blijven uit: “Ze mogen van geluk spreken dat Bart Kaëll erbij was” Frederik Velghe

05 juni 2019

06u00

Een gesmaakte editie van 'Liefde Voor Muziek' is ten einde. Zonder één echte hit, jammer genoeg. "Geen enkele van de deelnemers zit in de piek van z'n carrière", zoekt Mike Verdrengh (73) naar een verklaring. De peetvader van VTM doet in Dag Allemaal een oproep aan de makers van het muziekprogramma: "Zoek meer artiesten uit de gouden 'Tien Om Te Zien'-tijd."

Met namen als Kommil Foo, Stef Kamil Carlens, Ilse DeLange en in mindere mate ook wel Jan Leyers hebben de makers van ‘Liefde Voor Muziek’ dit jaar een risico genomen. Veel alternatieve artiesten, aangevuld met de populaire Bart Kaëll en Milow, en het jonge geweld van Laura Tesoro. Het resultaat van hun wekelijkse sessies mag opnieuw indrukwekkend worden genoemd, en bij VTM zijn ze ook best tevreden met de kijkcijfers. Met een piek van 800.000 kijkers voor de aflevering waarin Bart Kaëll centraal stond en 781.000 voor die rond Jan Leyers, zou het niet gepast zijn om te mopperen. Alleen...een grote hit, zoals Niels Destadsbader er vorig jaar nog één te pakken had met ­‘Verover Mij’, die zat er niet in. Meer nog, op de radio worden de ‘Liefde Voor Muziek’-­nummers amper gedraaid.

