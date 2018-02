'Leve de ZOO' duikt weer archiefkast in: dit waren de meest beestige momenten TDS

27 februari 2018

22u40

Bron: VRT 2 TV In 'Leve de Zoo!' vanavond bracht Arnout Hauben opnieuw een bezoekje aan ZOO Antwerpen. Welke verhalen kwamen dit keer op zijn pad uit de 175e jarige ZOO? De vroegere directeur Vekemans stond vandaag centraal.

In 1878 sluit de Zoo van Brussel zijn deuren. De directeur van de Antwerpse Zoo, Jacques Vekemans, koopt in Brussel de twee olifanten van de dierentuin op. Hij brengt ze in hoogsteigen persoon helemaal te voet naar Antwerpen. De tocht die Vekemans met de olifanten aflegt, wordt een ware legende. In Leve de Zoo! duikt Arnout Hauben vanavond in het verhaal.

In de nacht van 7 juni 1868 brak er in de Zoo van Antwerpen een tijger los uit zijn transportkooi. Arnout Hauben volgt de route die het beest aflegde in het centrum van Antwerpen en vertelt hoe de tijger uiteindelijk om het leven kwam.

Arnout maakt vandaag de verhuis van olifant Kanvar mee. De olifant wordt per container van ZOO Antwerpen naar Planckendael gebracht om daar zijn rol als dekstier op te nemen. Zo’n verplaatsing vraagt enorm veel voorbereiding. De verzorgers oefenen al maanden met Kanvar. Vandaag is de grote dag aangebroken.

