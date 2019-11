“Leren over WOII is slecht voor mentale gezondheid”: uitspraak van jonge Britse acteur komt hem duur te staan TDS

01 november 2019

16u28

Bron: Metro UK 0 TV Het zijn ongemakkelijke tijden voor Freddie Bentley, een 22-jarige Britse influencer en acteur. Freddie was te gast bij ‘Good Morning Britain’, waar hij zich liet ontvallen dat “studeren over de Tweede Wereldoorlog slecht is voor de mentale gezondheid van millenials.” De jonge acteur vindt zelfs dat scholen hun leerstof over de Wereldoorlogen moeten inperken. Een ongelukkige uitspraak, die hem nu heel duur komt te staan. Via de sociale media wordt hij overspoeld door kritiek.

“Het was een moeilijke situatie, de Tweede Wereldoorlog. Ik wil niet dat iemand denkt dat ik respectloos ben, maar ik herinner me dat ik er als kind over moest leren en dacht: oh mijn god, het is zo intens”, aldus Bentley, die vreest dat gewelddadige topics als de oorlogen de mentale problemen van jongeren kunnen verergeren. “Ik denk niet dat het aanmoedigen van de dood of het vermelden van hoeveel mensen er zijn gestorven tijdens de Wereldoorlog de situatie zal verbeteren.”

Freddie had naar eigen zeggen ook een oplossing klaar. Hij stelde voor dat scholen de tijd die ze spenderen aan leerstof over de Wereldoorlogen beter kunnen gebruiken om allerlei praktische kennis over te brengen, zoals hoe jongeren een hypotheek kunt afsluiten of hoe ze de Brexit kunnen begrijpen. “Er zijn zoveel problemen in de wereld, zoals de Brexit of de klimaatsverandering. Daar wordt op school bijna niets over gezegd. Toen ik van school ging wist ik totaal niet wat ik van mijn leven moest maken.”

Storm van kritiek

De woorden van Freddie waren nog niet koud of hij werd collectief aangevallen door verontwaardigde kijkers. Zij lieten via de sociale media luid en duidelijk weten dat ze zijn uitspraak “totaal van de pot gerukt” vinden en stellen dat zij die niet van fouten uit het verleden leren, gedoemd zijn om de verschrikkingen uit de geschiedenis te herhalen. “Lieve God, waar heeft hij het toch over? Hoe kan hij de Brexit vergelijken met een wereldwijd conflict dat resulteerde in de dood van meer dan 50 miljoen mensen? Het wordt serieus tijd voor hem om op te groeien”, klonk het.

Of ook: “Ach, je kan een dwaas proberen opvoeden, maar je kan hem niet aan het denken zetten”, “Het was al een misdrijf om de holocaust te ontkennen. Het zou nu ook strafbaar moeten zijn om de doden die tijdens de Wereldoorlogen zijn gevallen niet te herdenken. Ik weet niet wie deze jongen is, maar ik denk dat hij een goed pak slaag nodig heeft” en “Ze zitten hele dagen lang oorlogsspelletjes te spelen op hun PlayStations en X-boxen en komen dan vertellen dat ze getraumatiseerd raken door geschiedenislessen. God help ons als deze dwazen de volwassenen van morgen moeten voorstellen.”

Bekijk hier het bewuste fragment:

Viewers were left outraged when contestants on The Apprentice didn’t know when World War II began.



Should millennials know more about British history? pic.twitter.com/dyn6qtLDKE Good Morning Britain(@ GMB) link