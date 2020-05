‘Lego Masters’ gezocht voor tweede seizoen Redactie

15 mei 2020

10u16 136 TV Goed nieuws voor liefhebbers van legoblokjes: het VTM-programma Goed nieuws voor liefhebbers van legoblokjes: het VTM-programma ‘Lego Masters’ krijgt mogelijk een tweede seizoen. De inschrijvingen daarvoor zijn alvast geopend.

De show, een coproductie met de Nederlandse zender RTL waarin duo’s blokjeskunstenaars het tegen elkaar opnemen, is al vanaf de start een hit. Dat er een tweede seizoen van ‘Lego Masters’ zou komen, is dus niet zo gek. Hoewel dat nog niet helemaal zeker is, zijn de inschrijvingen wel al geopend.



De eerste reeks is trouwens nog niet afgelopen. Na acht afleveringen weten we wie de titel Lego Masters krijgen. Dat duo sleept een bedrag van 25.000 euro in de wacht én mag een bezoek brengen aan het walhalla voor de deelnemers: Legoland Billund in Denemarken.



Inschrijven kan via deze website.



