‘Leaving Neverland’ scoort meer kijkers dan ‘Temptation Island’ (maar ‘The Voice’ is onklopbaar) MC

11 maart 2019

10u40 0 TV ‘Leaving Neverland’ scoorde afgelopen vrijdag behoorlijke cijfers op Canvas, kind van de rekening werd ‘Temptation Island’ op VIJF. ‘The Voice van Vlaanderen’ blijft de vrijdagavond domineren.

Uitzonderlijk veel kijkers zaten vrijdag voor hun tv-scherm. ‘Leaving Neverland’, de bijzonder lange reportage over het vermeende kindermisbruik van Michael Jackson, lokte 261.000 kijkers naar Canvas. Een hoog cijfer voor een vrijdag voor de meerwaardezender. ‘Temptation Island’ op VIJF was de klos. Het relatieprogramma verloor alweer kijkers en zakte nu naar 234.000 fans, die de avond zelf live of uitgesteld keken.

Ook ‘The Voice van Vlaanderen’ verloor, na een bijzonder druk bekeken aflevering vorige week, wat fans en ging van 965.000 kijkers naar 922.000 fans.

Van Aert

Op zondagavond wipte Jeroen Meus met ‘Twee Tot De Zesde Macht’ op Eén net over het miljoen kijkers. De quiz klokte af op 1.007.149 kijkers. ‘De Mol’ startte op VIER met 953.471 kijkers. Dat is wat minder dan vorig jaar, toen de zoektocht met Gilles De Coster opende met 1.039.537 kijkers. ‘Undercover’ haalde zondag 958.921 kijkers.

Op zaterdag deed Wout Van Aert het voortreffelijk in de ‘Strade Bianche’. Zijn exploot werd op tv gevolgd door 547.440 kijkers.