‘Leaving Neverland’ in top 3 best bekeken docu's MVO

07 maart 2019

07u07

Bron: ANP 0 TV De documentaire ‘Leaving Neverland’ is in de Verenigde Staten de op de twee na best bekeken documentaire die HBO de afgelopen tien jaar heeft uitgezonden. Dit concludeert Deadline op basis van kijkcijfers van onderzoeksbureau Nielson.

In de documentaire ‘Leaving Neverland’ vertellen twee mannen tot in detail hoe zij misbruikt zouden zijn door Michael Jackson. Ook hun broers en zussen, moeders en huidige partners komen aan het woord over de gevolgen van het vermeende misbruik in de vier uur durende film, die Canvas morgen in zijn geheel uitzendt.

Volgens Nielsen keken zondagavond 1,3 miljoen Amerikanen naar het eerste deel van de documentaire. Met uitgesteld kijken erbij was dit aantal dinsdagavond opgelopen tot 1,7 miljoen kijkers. Het tweede deel, dat maandag werd uitgezonden, trok 927.000 kijkers.

In het afgelopen decennium werden slechts twee HBO-documentaires beter bekeken. De documentaire ‘Going Clear: Scientology And The Prison Of Belief’ trok in 2015 ongeveer 1,7 miljoen kijkers. In 2016 keken 1,6 miljoen Amerikanen naar de uitzending van de documentaire ‘Bright Lights: Starring Carrie Fisher and Debbie Reynolds’.

De nabeschouwing van Oprah Winfrey trok maandagavond 780.000 kijkers. Tijdens de nazit interviewde Oprah Winfrey de twee mannen die zeggen in hun jeugd seksueel misbruikt te zijn door Michael Jackson.