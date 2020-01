"Lange afwezigheid? Ik heb mijn handen vol": Jonas Van Geel is terug met tweede seizoen ‘Holland-België’ DBJ

23 januari 2020

00u00 1 TV Een hapjespan, Haagse hopjes of een tafelzeil. U valt waarschijnlijk net zo hard uit de lucht als een Nederlander die wijs moet geraken uit de woorden 'tuttefrut', 'sjakos' en 'aftrekker'. Vanaf vanavond presenteert Jonas Van Geel (35) opnieuw 'Holland-België', na een periode waarin de presentator een beetje van het scherm leek weggedeemsterd. "Toch heb ik mijn handen vol."

Sketchprogramma's, talkshows en fictiereeksen: Jonas Van Geel was lang niet van het VTM-scherm weg te slaan. Maar die alomtegenwoordigheid lijkt de laatste tijd te minderen. Vanavond is Van Geel opnieuw te zien in de ludieke quiz 'Holland-België', maar ook nadien zal het even duren vooraleer de Antwerpenaar weer iets zal presenteren. "Die afwezigheid valt best mee, hoor", vindt Jonas. "Net was er nog de 'Rode Neuzen Show' en het tweede seizoen van 'Wat een jaar!', met Nathalie Meskens en Koen Wauters."

Eigen fictiereeks

"Er komen op VTM nog wat dingen aan en daarnaast ben ik samen met mijn goede vriend Jef Hoogmartens bezig met het scenario van de fictiereeks 'Moresnet'", zegt Jonas. "Daar kan ik nog niet veel concreets over zeggen. We trekken dit jaar uit om het scenario uit te werken. De opnames en de uitzending liggen dus nog in een verre toekomst." En dan is er nog muziek. "In april komt het album van Jelle (Cleymans, red.) en mij uit en rond die periode herbeginnen ook de voorstellingen van '40-45'. Reken daarbij een allesomvattend zoontje - dat deze zomer een jaar wordt - en dan weet je dat ik mijn handen vol heb."

Teamkapitein Niels

Het tweede seizoen van de lagelandenquiz 'Holland-België' bevat één grote nieuwigheid. Niels Destadsbader vervangt Louis Talpe als kapitein in het Belgische team. Een aanwinst, vindt Van Geel. "Niels is een geboren presentator en als teamkapitein moet je toch ook een beetje presenteren, dat kwam dus prima uit. Het was de eerste keer dat ik met Niels samenwerkte, maar er was meteen een klik. Bovendien beschikt hij ook over een flinke dosis humor, zo bleek. Vooral woordgrapjes zijn een echte specialiteit van hem."

Het concept van de spelshow blijft verder ongewijzigd. In verschillende rondes moeten de teams vragen over elkaars land beantwoorden. De leukste ronde is zonder twijfel de 'boodschappenronde', waarin de teams hun winkelmandje moeten vullen met typisch Nederlandse of Belgische producten. Niels Destadsbader en zijn teamleden Katja Retsin en Wesley Sonck gaan vanavond onder meer op zoek naar een guts, een hapjespan en Haagse hopjes. Het Nederlandse team met gasten Gers Pardoel en Najib Amhali (bekend uit 'De Battle' op VIER) zoekt dan weer een trottinette, een baxter en een aftrekker. "Nederlanders en Belgen blijven op bepaalde vlakken toch erg verschillend. Dan denk ik in de eerste plaats aan het volume", lacht Van Geel. "Nederlanders zijn heel wat luider. Maar dat vind ik eerlijk gezegd wel fijn, ik hou wel van die directe stijl."

'Holland-België', 20.35 uur op VTM

