‘Lady Trucker’ Griet emotioneel na gevaarlijk incident met bus: “Je gaat toch niemand met opzet in levensgevaar brengen?”

13 oktober 2020

Bron: VTM2 0 TV ‘ Lady Trucker ‘ Griet staat positief in het leven. De slogan op haar truck luidt dan ook: don’t hurry, be happy. Maar wanneer het even spannend wordt door een manoeuvre van een buschauffeur, wordt het haar allemaal even te veel.

De buschauffeur besloot Griet - die een andere vrachtwagen voorbijstak - bruut de pas af te snijden. Nochtans was ze zich van geen kwaad bewust. “Met je lichten knipperen, is voor ons een teken dat het oké is om te komen”, legt ze uit. Dat de buschauffeur haar daarna de pas afsneed, kan er bij haar dan ook niet in. “Ik heb geen slechte intentie gehad. Als iemand je dan zo wil kloten, is dat gewoon niet leuk. Je gaat toch niet met opzet iemand in levensgevaar brengen?”

‘Lady Truckers’, elke dinsdag om 21.45 bij VTM 2 en op VTM GO.