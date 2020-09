‘Lady Trucker’ Edith werd zwaar gepest op school: “Ook in de truckerswereld vertrouw ik niet veel mensen meer”

TV

Nee, als klein meisje droomde Edith (42) niet van een job in een tientonner. Maar inmiddels bepaalt die grote vrachtwagen wel haar leven. Ze is een van de amper 750 vrouwelijke vrachtwagenchauffeurs in ons land. Het gloednieuwe VTM 2-programma ‘ Lady Truckers ’ volgt haar en enkele collega’sin een échte mannenwereld, die niet altijd even veilig aanvoelt. “Ik heb het één keer meegemaakt dat een man mij tot aan mijn vrachtwagen volgde.