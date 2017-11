'La Palma? Dat ligt gewoon in Brussel' Geen dure buitenlandse opnamen voor 'Thuis' Hans Luyten

06u00 0 VRT Frank en Simonne op La Palma? Nee, gewoon in Brussel. TV In ‘Thuis’ trakteerde Frank zijn gezin op een tussendoorvakantie in het altijd warme La Palma. Echt warm leek het echter niet op het Canarische eiland. Logisch, zo blijkt, want de opnamen tussen de exotische palmbomen vonden plaats in een Brusselse tuin.

VRT Sam en Kaat gingen mee op reis.

Terwijl Tom en Judith een tumultueus huwelijksfeest beleefden dat niemand snel zal vergeten, liet Frank zijn geld rollen. Met de opbrengst van zijn verkochte aandelen van De Kabouters trok hij met Simonne, Kaat, Sam en Tom naar La Palma.

‘Dees was echt de max’, glunderde hij na afloop, maar veel kijkers vonden dat de zon boven het Canarische eiland ondanks de vele zonnebrillen toch maar flets scheen. En van het mooie strand of de oceaan viel er geen glimp op te vangen.

‘Voor deze verhaallijn reisden we niet echt naar de Canarische Eilanden’, zegt ‘Thuis’-producer Hans Roggen. ‘Die opnamen vonden plaats in de groene rand rond Brussel. Met een hele ploeg naar het buitenland trekken om er te gaan filmen, doen we al enkele jaren niet meer. De laatste keer moet zes of zeven jaar geleden zijn.’

Nochtans spelen nogal wat verhaallijnen zich over de grenzen af.

Zoals William op zijn hotel in Genève? Dat was in Antwerpen. Gewoon met een paar Zwitserse vlaggen tegen de muur. En Mayra bevond zich niet in Kaapverdië, maar in een tuincentrum in de Kempen. (lacht) Ook Toscane, waar William en Marianne waren, bevindt zich ergens in het Antwerpse. Het is allemaal illusie, dus.

Is dat omdat het buitenland te duur is?

Ook organisatorisch is het ingewikkeld om acteurs met een hele ploeg voor een langere periode vrij te maken. Maar inderdaad, geld speelt ook een rol. We moeten ons budget als een goede huisvader besteden en dat betekent keuzes maken.

Welke afwegingen maken jullie bij 'Thuis' zoal?

We maken veel liever een heel jaar door veel straffe scènes in Vlaanderen in plaats van enkele uitschieters in het buitenland. Natuurlijk willen we wel ons verhaal goed kunnen vertellen. Vandaar dat we regelmatig alternatieve decors in Vlaanderen zoeken, die de indruk kunnen wekken dat ze in het buitenland liggen. Doorgaans hebben de kijkers daar geen problemen mee.

Maar La Palma kwam wat minder geslaagd in beeld. De fans misten duidelijk de zon.

Nochtans was de locatie mooi en geslaagd. Als het warm was geweest die dag, had niemand er iets van gemerkt. Maar ja, het weer heb je niet in de hand. Het was nochtans augustus. Maar we hadden pech, de zon bleef heel die dag weg.

Stellen jullie de opnamen dan normaal gezien uit?

Nu was dat organisatorisch te ingewikkeld. Oké, de beelden waren iets grijzer dan voorzien, maar ik heb niet de indruk dat de kijkers zich eraan stoorden. Die waren meer bezig met de barsten in het huwelijk van Tom en Judith dan met het tellen van het aantal zonnestralen op La Palma. (lacht)

Op de Instagram-pagina van 'Thuis' verscheen een strandfoto van Pol Goossen.

Dat was met een knipoog, want onze medewerker mocht zich helemaal laten gaan bij het fotoshoppen. Iedereen zag wel dat zijn hoofd op een sportief lijf was geplakt, want Frank en zo’n perfect wasbordje: die combinatie klopt natuurlijk niet. (lacht) Onze volgers konden er duidelijk mee lachen, het was de post met de meeste reacties.

VRT 'We hadden een mooie lokatie gevonden voor La Palma in ‘Thuis’', zegt producer Hans Roggen. 'Maar we hadden pech met het weer.'

© VRT Leah Thys in Kaapverdië.

VRT ‘Thuis’ deelde op Instagram een gemonteerde foto van Frank op het strand. ‘Met een knipoog!’