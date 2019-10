“‘La Casa de Papel’ krijgt ook vierde en vijfde seizoen” Redactie

17 oktober 2019

16u38

Bron: AD/FormulaTV 2 TV Het vierde deel van de hitserie ‘La Casa de Papel’ moet nog uitkomen, maar er staat er nóg een seizoen op de planning. Dat schrijft de Spaanse televisiegids FormulaTV op basis van bronnen bij het productiebedrijf van de serie. De opnames van de twee nieuwe delen moeten volgend jaar beginnen.

Kijkers van ‘La Casa de Papel’ kunnen voorlopig nog genieten van El Profesor met de drie seizoenen van de Netflix-serie die nu al te bekijken zijn. Het vierde deel zou volgens onbevestigde berichten op 18 januari 2020 uitkomen en aangezien de nieuwe opnames al snel beginnen, laat de vijfde reeks wellicht ook niet lang op zich wachten.



Voor het derde deel werden kosten nog moeite gespaard. Er werden diverse promotiefilmpjes de wereld in geslingerd met onder anderen Frank Lammers in zijn rol als Ferry Bouman uit ‘Undercover’. Ook speelt stervoetballer Neymar een rolletje in twee afleveringen.