‘Kutwijf’-ondertiteling brengt Nederlandse zender in opspraak Leon van Wijk

18 juni 2020

08u28

Bron: AD.nl 2 TV De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) biedt zijn excuses aan na een ongepaste opmerking in de live-ondertiteling van de talkshow ‘Op1'. Blokfluitiste Lucie Horsch sprak gisterenavond zo snel, dat een redacteur het niet kon bijhouden. In de teletekst-ondertiteling op het kleine scherm verscheen plots ‘kan je was lang minder snel praten kutwijf’, in plaats van haar echte woorden.

Liveprogramma’s als ‘Op1' worden tijdens de uitzending meteen ondertiteld. De tekst is niet standaard te zien, maar wel voor mensen die hiervoor bijvoorbeeld via teletekst kiezen, via de pagina 888. Ook in ons land kunnen kijkers een beroep doen op de ondertiteling. Live meeschrijven met pratende gasten is ongetwijfeld altijd lastig, maar zeker bij een snel pratend iemand als Horsch.

Debuut

De 20-jarige muzikante was in het actuaprogramma te gast om te vertellen over haar debuut als soliste bij het Concertgebouworkest, een prestigieuze aangelegenheid waarbij het koningspaar aanwezig was. De ondertiteling viel nogal uit de toon. Na enkele normaal ondertitelde zinnen kreeg de redacteur er kennelijk genoeg van en noemde hij of zij de muzikante een ‘kutwijf’.

De NPO betreurt het voorval ten zeerste en heeft de betreffende redacteur hierop aangesproken Nederlandse Publieke Omroep

“Kwetsend”

De NPO biedt vandaag zijn verontschuldigingen aan. “We bieden onze excuses aan voor de kwetsende opmerking die gisteravond als gevolg van een menselijke fout is verschenen in de teletekstpagina 888-ondertiteling van Op1", aldus een woordvoerder van de zender aan onze collega’s van AD.nl. “De NPO betreurt het voorval ten zeerste en heeft de betreffende redacteur hierop aangesproken.”

De publieke omroep belooft contact op te nemen met Horsch om ook tegenover haar excuses te maken. Zijzelf heeft nog niet op het voorval gereageerd.

Met alle respect @op1npo @NPO1, maar een door de zenuwen wat te snel sprekende fantastisch spelende fluitist noem je geen kutwijf. Wat een ongelofelijke blunder is dit. @TijsvandenBrink @MerlijnKerkhof @volkskrant @nrc #luciehorsch pic.twitter.com/A5HJ0EM9LD Rien Schalkwijk(@ Rienschalkwijk) link