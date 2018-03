"Kunnen we hem niet met zijn allen een groepsknuffel geven?": 'Blind Getrouwd'-kijkers hebben te doen met Mike DBJ

26 maart 2018

22u27 0 TV Het huwelijk tussen Mike en Marjolein zit er op. De relatie van het koppel uit 'Blind getrouwd' ging zo voortvarend van start, maar uiteindelijk duurde hun huwelijk maar vier weken. Nadat Marjolein vorige week kop van jut was, heeft het internet nu vooral te doen met Mike.

Mike en Marjolein hadden afgesproken in het kasteel van Wippelgem, op de plaats waar ze enkele weken daarvoor nog voor een bomvolle zaal elkaar het ja-woord gaven. Wat een contrast met de lege zaal nu. Mike had enkel een brief bij met daarop neergeschreven wat de voorbije weken voor hem betekenden. Ook Marjolein had zoiets voorbereid, maar ze kende de inhoud uit het hoofd. Wat volgde was een emotioneel moment waarin vooral Mike zich kwetsbaar toonde. "Ons trouwfeest was een van de mooiste dagen uit mijn leven", zei hij. "En jij maakte daar deel van uit."

Mijn hart breekt echt als Mike zo praat over die situatie.. 😢 #blindgetrouwd Justine Dispersijn(@ Jujudispersijn) link

Mike, jongen, het leven lacht u toe. De liefde ongetwijfeld ook. #blindgetrouwd Mathieu Dams(@ DonDams) link

Mike u woorden breekt echt mijn hart. #blindgetrouwd Naomi Werrebrouck(@ Noomwerre) link

Kunnen we mike gewoon allemaal ne groepsknuffel geven? Die jongen verdient da #blindgetrouwd Nele Van Hoecke(@ Nelevhoecke) link

Mozeg ik heb zo te doen met Mike #BlindGetrouwd #vtm C A M I L L E(@ sablaincamille) link

Ik voel mijn hart meebreken met dat van Mike.#BlindGetrouwd hannelore remmery(@ HRemmery) link

Mijn hart breekt, arme Mike 💔 #blindgetrouwd Emma(@ BogaertsEmma) link

Mike, schatje toch #BlindGetrouwd Keely(@ KeelyVanDessel) link

Ge ziet gwn de pijn in Mike zijn ogen, ocharme #blindgetrouwd pic.twitter.com/Kqe8OzjaaA Julie(@ Juliexbloemen) link

Mike, dienen mens. Hij ziet er na 5 weken, 10 jaar ouder uit 😳 #blindgetrouwd Kimi(@ KimiTomiDoll) link

Mike, ge zijt nen topper! #blindgetrouwd Romy 🌹(@ RomyOverbeeke) link

Kunnen we voor Mike gewoon geen andere vrouw zoeken en zijn vijf weken terug herbeginnen ? #BlindGetrouwd Femke.🌸(@ Femke_23) link

Ocharme Mike zeg, kan echt bleiten #blindgetrouwd Janne(@ janne_lambrecht) link