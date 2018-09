'Koppels' stort zich op favoriete sekswebsite van Emma Watson MVO

13 september 2018

06u00 0 TV Het vrouwelijk orgasme, het is een onderwerp dat zelfs tussen partners niet vaak besproken wordt. 'Koppels' wil het taboe de wereld uit én wil de mannelijke deelnemers helpen om hun partner naar een nog hogere climax te brengen. Emma Watson is alvast grote fan van de website die ze daarvoor gebruiken. Ze heeft zelfs immers een abonnement op 'Oh My God Yes'.

Klinisch seksuologe en klinisch psychologe Chloé De Bie zet de koppels aan het swipen. "We gaven de koppels de opdracht om samen eens te kijken op de site omgyes.com, die focust op vrouwelijke seksualiteit en het vrouwelijk orgasme. De website zit heel ingenieus in mekaar. Enerzijds krijg je heel veel info over vrouwelijke seksualiteit, niet door experten maar door gewone vrouwen die vertellen wat zij fijn vinden. Daarnaast krijg je ook filmpjes te zien over hoe die vrouwen zich bevredigen."

Tablet doen klaarkomen

Deelnemer Lars was alvast verrast door de expliciete beelden. "Ik dacht echt, oh dat gaat hier informatief zijn, want op de eerste webpagina staat nog niets expliciet. Maar de eerste keer dat ik doorklikte, lag iemand letterlijk met haar benen open." Tja, Omgyes.com deelt niet enkel de kennis van 2000 vrouwen, maar gaat ook een stap verder. Je kan wat je leert immers meteen in de praktijk omzetten, door te oefenen op je tablet. Een tablet doen klaarkomen? Het kan.

Emma Watson

"Een vriendin stuurde me een link naar die website door," zei Emma Watson. "Je vind er enorm veel informatie over de vrouwelijke seksualiteit en ja... Het is een hele coole website." (lacht) "Ik wou dat zoiets al langer bestond. Het is een vrij duur abonnement maar... Het is het waard."