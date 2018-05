'Komen Eten'-kandidate Birgit in tranen als ze denkt aan de tonijn die voor haar werd bereid DBJ

03 mei 2018

15u52 299

Birgit blijft de gemoederen bedaren deze week in 'Komen Eten'. Vanavond maakt Wasana kip als voorgerecht, maar ze vergeet het alternatief voor kersverse vegetariër Birgit. Maar dat blijkt niet erg, want ook tonijn was niet echt oké voor Birgit. Ze krijgt het zelfs even moeilijk bij de gedachte alleen al.