'Komen Eten' gaat maandag van start met een gloednieuw seizoen SD

12 april 2018

10u34

Vanaf maandag 16 april haalt VIER zijn beste servies weer uit de kast voor het negentiende seizoen van 'Komen Eten'. De hoofdingrediënten bestaan nog steeds uit vier 'Komen Eters' die zoals altijd voor tonnen sfeer en gezelligheid zorgen. Ivan Pecnik kruidt af met sappige commentaar.

Het nieuwe seizoen wordt in gang gezet door de 26-jarige Ans uit Ekeren. Ze kiest voor een menu met een bijzondere twist: Ans tovert haar gerechten op tafel zonder haar kookvuur aan te raken. De 56-jarige Dirk is een trotse gids aan de Belgische kust. Zijn gasten ontvangt hij op een woonboot en verwent hij met enkele lekkere streekproducten. Peter (49) werkt als wellness, sport en business coach in Schaarbeek en heeft een bijzonder levensverhaal. Binnenkort wordt hij 50 en op dat moment zal hij ook 20 jaar seropositief zijn.​ De 40-jarige Myriam sluit de 'Komen Eten'-week af in Grembergen. Myriam is op zoek naar wat extra plezier en avontuur in het leven. Een avontuurlijke 'Komen Eten'-week is dan ook een uitdaging die ze absoluut wil aangaan.

Het nieuwe seizoen van 'Komen Eten', vanaf maandag 16 april om 19u45 op VIER.