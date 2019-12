‘Killing Eve’: de reeks waar kijkers niet over uitgepraat raken DBJ

04 december 2019

00u00 0 TV Een kat-en-muisspel tussen een meedogenloze huurmoordenares en een criminologe van de Britse geheime dienst. Daar gaat 'Killing Eve' over. Villanelle is een zelfzekere, psychopatische moordmachine, Eve Polastri een wat verveelde profiler die droomt van meer actie in haar carrière. Wanneer ze elkaars pad kruisen, ontwikkelt zich een wederzijdse obsessie die niet anders dan faliekant kan aflopen.

'Killing Eve' doet misschien niet meteen een belletje rinkelen, maar de Brits-Amerikaanse topreeks werd wereldwijd overladen met prijzen. Sandra Oh, die de hoofdrol speelt als Eve Polastri en die we nog kennen van 'Grey's Anatomy', sleepte onder meer een Golden Globe in de wacht. 'Killing Eve' is een straffe reeks waar kijkers niet over uitgepraat raken, al was het maar over het doorprikken van een paar genderstereotypes. Want zoals u wel al doorheeft, zwaaien de vrouwen hier de plak. Canvas zendt op woensdag telkens twee afleveringen uit.

'Killing Eve’ om 22.10 uur op Canvas.