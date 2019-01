“Kidnap mij alsjeblieft!”: hype rond Netflix-thriller ‘You’ neemt zorgwekkende proporties aan MVO

23 januari 2019

13u44

Bron: AltPress 0 TV De spannende thriller-serie ‘You’ is de nieuwste hype op Netflix. De reeks krijgt niet alleen lovende commentaren van critici, maar ook kijkers zijn en masse verslaafd aan de avonturen van Joe, verteller van dienst én tussen de regels door ook een moordlustige stalker.

Het vreemde is dat ‘You’ eigenlijk al veel eerder bestond. Hoewel de reeks op 26 december 2018 voor het eerst op Netflix verscheen, probeerde producer Greg Berlanti het maanden eerder al bij de Amerikaanse zender Lifetime. Daar werd de show haast meteen afgeschaft wegens te weinig belangstelling. “Zo goed als niemand kijkt ernaar”, klonk het. Dat veranderde dankzij Netflix. De zender heeft niet alleen een groter, maar ook een jonger publiek. En dat maakte het verschil voor ‘You’. “Opeens was het een enorme hit, de populairste show waar ik ooit aan heb meegewerkt”, aldus een verraste Berlanti. “Bij mensen van alle leeftijden. Nieuwsmedia begonnen erover te schrijven. Critici prezen het de hemel in...”

In de eerste week na de Netflix-release werd ‘You’ al meer dan 40 miljoen keer bekeken. En het gaat dan over 40 miljoen huishoudens, gezien men per account telt. Het aantal kijkers ligt waarschijnlijk nog véél hoger. Waar de serie eerst leek te falen, is ze nu al hernieuwd voor een tweede seizoen.

Stalking

‘You’ verhaalt over Joe Goldberg, de eigenaar van een kleine boekenwinkel, die halsoverkop verliefd wordt op Guinevere Beck. Een doodnormaal meisje dat op een dag door zijn winkel passeert. Al na hun eerste ontmoeting is Joe volledig in de ban van de mysterieuze blondine, en is hij vastberaden haar beter te leren kennen. Véél beter zelfs, want hij steelt onder andere haar telefoon, haar dagboek en haar ondergoed wanneer ze even niet oplet. Bovendien gluurt hij ‘s nachts bij haar thuis naar binnen vanaf de overkant van de straat.

Klopt, Joe is een angstaanjagende, gevaarlijke stalker, die geen enkel middel schuwt om Beck de zijne te maken. Ook geen moord...

Op zich geen uitzonderlijk verhaal. Waarom houdt ‘You’ dan zoveel kijkers in de ban? Het geniale aan de show is dat alle gebeurtenissen door de ogen van Joe verteld worden. En hij is er natuurlijk van overtuigd dat hij Beck écht graag ziet. Dat alles wat hij doet - inclusief het afslachten van haar beste vrienden - haar leven beter maakt. Zijn redeneringen zijn zo doordacht en intensief dat je ze bijna zelf gaat geloven. Het problematische is echter dat sommige kijkers dat ook echt doén.

Romantisch

Onder andere de jonge ‘Stranger Things’-actrice Millie Bobbie Brown verheerlijkte de misdadiger op haar Insta-grampagina. “Hij is helemaal niet eng”, klinkt het. “Hij is gewoon verliefd op haar. Het is oké! Ik weet dat mensen me gaan tegenspreken en zullen zeggen dat hij een stalker is, maar dat is niet zo. Hij houdt van haar.”

did she just say that stalking someone is okay..? pic.twitter.com/O8Dh2fOYnh max 💍(@ arianavxnti) link

Ze is niet alleen. Duizenden andere jonge meisjes delen haar mening. “Kidnap mij alsjeblieft!”, “Hoe romantisch” en “Mijn hart breek voor Joe, hij bedoelt het goed”, het zijn slechts enkele reacties uit een brede waaier aan lof voor Joe Goldberg.

The creator of #YouNetflix really tried to show us how much of an obsessed crazy psychopath Joe was and guess what some we did? We ignore it and felt pityness for him because Beck's hoe ass didn't deserve him😔 Road work ahead? yeah i sure hope it does(@ Trillblackprin2) link

reasons i know i need intense therapy? i somehow find #YouNetflix romantic 😫😫😫 SOMEONE CALL THE FUCKING SHRINK. 😂 ʎɐɾ ♡(@ jdotxox) link

When beck starts writing as she’s trapped in the glass cage , my heart broke, there was something so sinister but so romantic. Like I wanted her to kill him but love him ?!?😩 #YOUNetflix Ellie Evelyn(@ Elliefrostie) link

I need a joe in my life to get rid of all them fake ass bitches around me #YouNetflix pic.twitter.com/AgovkUPb4A charleen frisby(@ charleenfrisby) link

Verontrustend, zo vinden experts. En daarnaast ook een hele hoop andere twitteraars. “Jullie menen dit toch niet?!”, klinkt de verraste respons. “Die kerel is gevaarlijk, griezelig en geobsedeerd. Oh ja, en ook een moordenaar. ‘Romantisch’ is daar écht het woord niet voor.”

Acteur Penn Badgley (32), die de rol van Joe vertolkt, kan het zelf amper geloven. Hij corrigeert dan ook enkele kijkers. Op de vraag “Joe, kidnap mij alsjeblieft!” antwoordt hij koeltjes “Nee, dankje”, voor hij enkele andere jonge vrouwen er fijntjes op wijst dat het helemaal niets ‘oké’ is aan Goldberg.

No thx https://t.co/VnBqJ3JoxG Penn Badgley(@ PennBadgley) link

A: He is a murderer https://t.co/g2g4f3JvaF Penn Badgley(@ PennBadgley) link

Digitale tijdperk

Psychologen menen dat de positieve reacties zouden kunnen stammen uit gevoelens van sympathie voor de acteur op zich, die eerder al te zien was in de jeugdserie ‘Gossip Girl’. Maar er is mogelijk ook een donkerder kantje aan verbonden. In ons digitale tijdperk is het immers maar al te makkelijk geworden om iemand ‘te stalken’, of in mildere vorm, te controleren. Denk maar na: wat is het eerste dat je doet als je een leuke nieuwe man of vrouw leert kennen? Even op Facebook checken of die single is, natuurlijk. Maar waarom daar stoppen? Je achterhaalt met een paar klikken waarschijnlijk ook diens leeftijd, verjaardag, hobby’s, interesses, woonplaats, favoriete bars en restaurants... En dan is er natuurlijk ook Instagram, waar we naar lieve lust de selfies van die persoon kunnen bekijken. Met zoveel informatie over alles en iedereen aan onze vingertoppen is het haast gek om het niet te doen. We vinden dat steeds normaler.

Zodanig normaal dat het moeilijk wordt om de grens tussen ‘oké’ en ‘zorgwekkend’ niet te overschrijden? De kans is gelukkig klein. Maar hopelijk is het schijnbare begrip voor Joe Goldberg daar geen voorbode van.

I’m really glad @PennBadgley is speaking out about #YouNetflix it’s utterly terrifying that so many young women think Joe is some romantic hero and miss the point of the show. But I don’t blame them ... Hannah Mary Richardson(@ hannahmary8890) link

the people attacking millie bobby brown for her opinion on #YouNetflix are the same people who thought edward breaking into bella’s house to watch her sleep every night was romantic. They’re both toxic relationships but at 14 you don’t realise this. kira “im so proud of you”(@ Iikeswifts) link

Just a reminder that @PennBadgley's character Joe is not romantic or goals...he's creepy and fucked up. Penn is a great actor it's ok to like him....just not Joe ha #YouNetflix jessica carr(@ jessielynnc21) link

The fact that girls are out here thinking that Penn Badgley’s behavior in “You” is romantic or sexy just shows how damaged some of y’all truly are. GET THERAPY. GET ALL THE THERAPY!!! #YouNetflix pic.twitter.com/ipj0059SbA SABBY(@ sabbydu) link