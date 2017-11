"Kevin Spacey kan Netflix contractueel dwingen 'House of Cards' af te voeren" LB

17u50

Bron: The Blast, The Independent 0 REUTERS TV Bij Netflix zitten ze met de handen in het haar. Na de beschuldiging van seksuele aanranding aan het adres van Kevin Spacey, hoofdrolspeler in successerie 'House of Cards', besloot de streamingdienst Spacey te ontslaan en zijn personage Frank Underwood uit het script voor het zesde en laatste seizoen te schrappen. Alleen: nu blijkt volgens welingelichte bronnen dat er geen moraliteitsclausule in het contract van Spacey met Netflix staat en dat ze hem dus niet kunnen ontslaan op grond van de beschuldigingen.

Niet alleen bij Netflix kreeg Spacey de buitenwacht, ook zijn publicist en zijn agent stuurden de acteur wandelen. Volgens showbizsite The Blast heeft Netflix echter voor zijn beurt gesproken.

"Onbeschikbaar of arbeidsongeschikt"

Spacey zou immers enkel uit 'House of Cards' kunnen ontslagen worden in het geval hij "onbeschikbaar" of "arbeidsongeschikt" raakt. Dat zou niet van toepassing zijn, ook al vertoeft Spacey momenteel vrijwillig in een therapiecentrum in Arizona.

Indien dit klopt, zou het probleem zich enkel stellen in het geval Netflix zonder Spacey doorgaat met het laatste seizoen van de serie en dat zou de streamingdienst volgens The Blast een fortuin kosten. Het afvoeren van de reeks, net als de film 'Gore' waarin Spacey een rol speelt, zou geen contractbreuk inhouden. Het productiehuis achter 'House of Cards', Media Rights Capital, verklaart: "Terwijl we doorgaan met het onderzoeken van de ernstige aantijgingen tegen Kevin Spacey inzake zijn gedrag op de set van House of Cards, blijft Kevin Spacey geschorst. Het garanderen van een veilige werkomgeving voor onze cast en crew blijft onze topprioriteit".