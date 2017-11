"Keiveel stress": zo gaat het er allemaal aan toe achter de schermen van 'Komen Eten' TDS

Bron: Youtube 0 TV In 'Komen Eten' toveren de vier deelnemers wekelijks hun meest smakelijke gerechten op tafel. Kandidate Manou, die droomt van een carrière als vlogster, mocht gisteren de spits afbijten in de nieuwe 'Komen Eten'-week. Ze neemt je in een filmpje alvast mee voor een kijkje achter de schermen.

In deze nieuwe 'Komen Eten'-week nemen opnieuw vier hobbykoks het tegen elkaar op. Vegetariër Manou (20) uit Schilde beet gisteren de spits af . Manou is een hippe vlogster met haar eigen YouTubekanaal. Ze leert haar gasten wat 'vloggen' is, en uiteraard vlogt Manou ook de hele week lang over haar Komen Eten-ervaringen. Het resultaat kan je hier bij ons bekijken!

