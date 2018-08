'Keeping Up With The Kardashians' is 15 jaar geworden: zo evolueerde de familie doorheen de jaren MVO

07 augustus 2018

15u58 0 TV 'Keeping Up With The Kardashians', het veelbesproken realityprogramma over Kim Kardashian en haar kibbelende familieleden, is 15 jaar geworden. Op die tijd is er heel wat veranderd...

In 2007 werd de eerste aflevering van de show uitgezonden. Sindsdien is het leven van Kylie, Kendall, Khloé, Kourtney en Kim nooit meer hetzelfde geweest.

Kylie Jenner (20)

Kylie is de jongste telg van de familie. Toen het programma van start ging was ze nog maar 10 jaar oud. Haar leven in de spotlights was niet altijd makkelijk, maar het legde haar ook geen windeieren.

Kylie is ondertussen zo populair geworden dat ze haar eigen realityshow 'Life Of Kylie' heeft. Daarnaast creëerde ze een make-up-imperium dat miljoenen waard is. Haar bestverkopende product, een lipgloss en lippenpotlood-combo genaamd Kylie's Lip Kit, is geïnspireerd op haar iconische look. Sinds haar tienerjaren laat ze haar lippen opvullen. "Ik voelde me vroeger heel onzeker over mijn lippen", zei ze daar zelf over. "Nu wil ik ze aan de wereld laten zien." En maar goed ook, want de wereld kijkt toe. Kylie heeft maar liefst 112 miljoen volgers op Instagram.

Op 1 februari dit jaar kreeg Kylie haar eerste kindje, dochter Stormi, samen met haar vriend, Travis Scott. Haar zwangerschap verliep in het grootste geheim.

BIRTHDAY COLLECTION live now on KylieCosmetics.com 🥂 Een foto die is geplaatst door null (@kyliejenner) op 07 aug 2018 om 00:04 CEST

Een foto die is geplaatst door Kylie (@kyliejenner) op 18 jul 2018 om 21:13 CEST

Khloé Kardashian (34)

Khloé maakte eind 2016 indruk door haar grote gewichtsverlies. Door een dieet in combinatie met strikte fitness-training verloor ze 18 kilo. "Ik was het zat om bekend te staan als het 'dikkertje' van de Kardashians", zei ze daarover. In januari 2017 kreeg ook zij een eigen programma: 'Revenge Body', waarin ze deelnemers aanspoort om gewicht te verliezen.

De laatste maanden werd ze echter omringd door een groot schandaal. Haar partner, basketballer Tristan Thompson, bedroog haar toen ze al 9 maanden zwanger was. Na de geboorte van hun dochtertje, True, koos ze er toch voor om bij hem te blijven en een gezin te stichten. Haar beslissing zorgde voor veel onbegrip bij fans.

Kyankus 🇦🇲 My Life Een foto die is geplaatst door null (@khloekardashian) op 05 aug 2018 om 23:56 CEST

Never have I ever..... Een foto die is geplaatst door null (@khloekardashian) op 17 jul 2018 om 05:27 CEST

Kendall Jenner (21)

Kendall, zus van Kylie en halfzus van Khloé, Kim en Kourtney, heeft een professionele carrière als model. Ze liep onder andere al in modeshows voor het bekende lingeriemerk Victoria's Secret.

Ze was 11 toen 'Keeping Up With The Kardashians' voor het eerst werd uitgezonden, slechts één jaar ouder dan haar zus.

love you, mean it Een foto die is geplaatst door null (@kendalljenner) op 11 mrt 2018 om 08:36 CET

Kourtney Kardashian (39)

Kourtney Kardashian valt tegenwoordig niet in goede aarde bij de rest van haar russen. Ze is vooral verwikkeld in een vreemde, aanslepende internet-vete met haar zus, Kim. Ze noemde die laatste zelfs een "kwaadaardig mens".

Ze heeft drie kinderen: Mason, Penelope en Reign. Die kreeg ze samen met haar ex, Scott Disick. In 2017 ging het koppel uit elkaar na een lange knipperlichtrelatie.

MOM and DAD back at it again with the coparenting skills. Een foto die is geplaatst door null (@kourtneykardash) op 08 apr 2017 om 00:43 CEST

Rob Kardashian (31)

Ook Rob Kardashian, de enige broer in de mix én het jongste familielid van zijn generatie met Kardashian als achternaam, deed monden openvallen door zijn gewichtsverlies. Dit jaar nog viel hij zodanig veel af dat hij weer meer op zijn foto's uit 2007 lijkt dan op die van 2 jaar geleden.

Rob had een tumultueuze relatie met model Blac Chyna, met wie hij een dochtertje genaamd Dream heeft. Zij werd slechts 3 maanden voor hun breuk in 2016 geboren.

Good morning Instagram! 🍭🍭🍭 #robkardashian #dreamkardashian #kardashian Een foto die is geplaatst door null (@robbert_kardashian) op 26 jun 2018 om 14:38 CEST

Caitlyn Jenner (68)

De meest opmerkelijke uiterlijke verandering doorheen de jaren is uiteraard die van Caitlyn Jenner. Ze werd geboren als Bruce Jenner, een man, maar kondigde in april 2015 aan dat ze zich eigenlijk al haar hele leven een vrouw voelde. In juli 2015 veranderde ze haar naam naar Caitlyn. Bewust met een 'C' geschreven om zich te onderscheiden van de typische letter 'K' bij alle andere vrouwen in de familie. Caitlyn is de biologische vader van Kylie en Kendall. Zijn dochters noemen haar nog steeds 'papa'.

so lucky to have you ✨ Een foto die is geplaatst door null (@kyliejenner) op 18 jun 2018 om 04:14 CEST

Kris Jenner (62)

Kris Jenner is de moeder van Kim, Khloé, Kourtney, Kendall, Kylie en Rob. Ze was van 1991 getrouwd tot 2015 getrouwd met Bruce Jenner, maar vroeg de scheiding aan kort nadat Bruce Caitlyn werd.

Van 1978 tot 1991 was ze getrouwd met miljonair Robert Kardashian, de man waaraan 3 van haar dochter hun nu wereldberoemde achternaam te danken hebben.

Kris staat bekend als de 'momager', een moeder die tegelijk ook manager is.

Kim Kardashian (37)

Last maar zeker niet least is er nog Kim Kardashian, de persoon waar alles mee begon. Tijdens haar tienjaren was ze helemaal niet zo bekend. Ze was beste maatjes met Paris Hilton, wél al op jonge leeftijd een realityster, en was vastberaden om in haar voetsporen te treden.

Een sekstape van haar die in 2007 uitlekte zorgde ervoor dat ze in een mum van tijd nationale bekendheid verwierf. De realityster gebruikte dat in haar voordeel, en haar hele familie heeft hun huidige welvaart voor een groot deel aan haar te danken. Nog hetzelfde jaar dat de tape online verscheen werd het eerste seizoen van 'Keeping Up With The Kardashians' aangekondigd.

Kim is ondertussen getrouwd met rapper Kanye West. Samen hebben ze 3 kinderen: North, Saint en Chicago. Die laatste dochter kregen ze met behulp van een draagmoeder.

Kim heeft haar eigen make-up-bedrijf, KKW Beauty. Onder die naam brengt ze regelmatig nieuwe make-up en parfum uit. Haar producten zijn enkel online verkrijgbaar, en zijn steevast binnen de vijf minuten uitverkocht.

Het nieuwe seizoen van 'Keeping Up With The Kardashians' is sinds vorig weekend te zien op E!.