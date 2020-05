‘Keeping Up With The Kardashians’ binnenkort op Netflix te zien LOV

13 mei 2020

11u29 0 TV Goed nieuws voor fans van de Kardashians: ‘Keeping Up With The Kardashians’ komt naar Netflix. De realityserie waarmee de Amerikaanse familie bekendheid vergaarde zal vanaf 1 juni te bekijken zijn op de streamingdienst.

Al sinds 2007 delen de Kardashian-Jenners lief en leed met televisiekijkend Amerika via het realityprogramma ‘Keeping Up With The Kardashians’. Op korte tijd werd de familie met een hoek af een echt begrip in de wereld van beroemdheden. Al vanaf het begin gaan de gezinsleden niets uit de weg, en documenteerden ze in de afgelopen jaren al heel wat persoonlijke verhalen: van de scheiding van Kim na 72 dagen huwelijk tot de transitie van Caitlyn Jenner.

Ondertussen zijn de Kardashian-Jenners niet meer weg te denken uit deze wereld, maar toch is de realityserie niet vrij te bekijken in Europa, tenzij op betaalzenders. Daar komt nu verandering in, want vanaf 1 juni zullen de eerste 4 seizoenen van KUWTK beschikbaar zijn op Netflix. Goed voor zo’n 52 afleveringen die de periode van 2007 tot en met 2010 overspannen.

