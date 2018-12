‘Karrewiet’-anker Mariam El Mandoudi: “Ik was de ergste puber die een moeder zich kan inbeelden” CD

22 december 2018

06u00

Bron: Story 0 TV Samen met collega Jelle gidst Mariam El Mandoudi (29) de kinderen door het nieuws van de dag in ‘Karrewiet’ op Ketnet. Er schuilt ook nog een groot kind in het nieuwsanker zelf, al is ze niet meer zo ondeugend als vroeger. In Story gaf ze antwoord op 8 korte vragen.

1. Nieuwsanker van ‘Karrewiet’: is dat een droom die uitkomt?

“Het speelde wel altijd in mijn achterhoofd om nieuwsanker te worden. Zo zei ik vroeger dikwijls: ‘Als Dany Verstraeten met pensioen gaat, dan neem ik zijn stoel in (lacht).’ Maar ik heb het enorm naar mijn zin bij Karrewiet, en we zien wel welke uitdagingen mijn pad nog kruisen. Laat me eerst nog maar wat groeien.”

2. Schuilt er een groot kind in jou?

“Eigenlijk wel. Ik neem het leven niet altijd zo serieus en ben de eerste om met kinderen te spelen. Maar dat komt misschien ook wel omdat ik lang monitor bij de jeugdbeweging was, en de oudste van vijf kinderen en dertig kleinkinderen ben. “

3. Was je een braaf tienermeisje?

“Ik was de ergste puber die een moeder zich kan inbeelden. Ik kwam vaak afspraken niet na, en mijn gsm werd dikwijls afgepakt als straf. Mama heeft het niet makkelijk gehad met mij. Niet dat ik zware feiten heb gepleegd, maar ik was wel een deugniet. En op school kon ik niet stilzitten. Ze dachten zelfs dat ik ADHD had.”

4. Op welke eigenschap van jezelf ben je het meest trots?

“Ik stoef niet graag over mezelf, maar ik denk wel dat ik makkelijk ‘sorry’ kan zeggen. Dat heb ik geleerd van ons mama. In ruzies en discussies kon ik dat vroeger nooit zeggen omdat ik heel koppig was. Dat ben ik nog steeds, eigenlijk (lacht). Maar door ‘sorry’ te zeggen, escaleert een situatie niet.”

5. Waarvan word je heel gestresseerd?

“Ik krijg echt stress als ik iets met vriendinnen heb gepland en ze komen te laat. Zeker omdat ik vaak een heel schema opstel. Als dat in het honderd loopt, dan word ik zenuwachtig.”

6. Ben je ijdel?

“Een beetje. Als het geregend heeft, begint mijn haar te krullen en daar kan ik slechtgezind van worden. Er netjes en verzorgd uitzien vind ik wel belangrijk, maar het is niet dat ik elke dag geschminkt naar het werk kom. En op zondag durf ik gerust in mijn pyjama naar de bakker te gaan.”

7. Je was vijftien toen je ouders uit elkaar gingen. Viel hun breuk je zwaar?

“We voelden het heel hard aankomen, want mama sprak daar openlijk over. En in het begin was het wel wat vreemd, maar al snel zagen we dat ze veel rustiger werd zonder die ruzies en slaande deuren. Maar wat er zich tussen hen heeft afgespeeld, had geen impact op ons. Mama heeft ons altijd heel erg beschermd.”

8. Kijk je uit naar je dertigste verjaardag?

“Ik kijk vooral uit naar mijn verjaardagsfeest. Het getal zelf vind ik minder. Plots moet je volwassen worden en beginnen nadenken over een huis kopen en kindjes. En daar ben ik nog totaal niet mee bezig. Maar ik heb wel al de liefde van mijn leven gevonden!”