Na grote succes van ‘Temptation Island’-parodie #tochnietdentim is YouTuber Dino Daan weer terug met een nieuw nummer. Inspiratie moest hij niet ver gaan zoeken. Ook dit jaar hebben heel wat mannen het moeilijk om trouw te blijven - ahum, Arda - maar er is wel één deelnemer die hondstrouw blijft: Karim. Want hij ‘is niet zo’. “Arda gaat vreemd alsof het gewoon is.”