“Karen Damen is een fantastische slet”: het beste uit de zesde aflevering van ‘De Slimste Mens’ Marc Coenegracht

24 oktober 2018

22u56

Na vijf 'Slimste Mens'-afleveringen lijkt Julie Colpaert eindelijk een waardige tegenstander gevonden te hebben. Het scheelde nauwelijks een haar of nieuwkomer en StuBru-presentatrice Michèle Cuvelier, een pitbull in schapenvacht, was meteen met de overwinning gaan lopen. Zelfs een bijzonder grove Herman Brusselmans kon weinig of niks tegen dat vrouwelijk onderonsje dus moest zijn mede-jurylid het ontgelden. "Karen Damen is een fantastische slet. Daar heeft meer volk opgezeten dan op een tribune van den Antwerp", beweert hij.

Herman Brusselmans is terug van een jaartje afwezigheid in de jury van ‘De Slimste Mens Ter Wereld’. Dat hebben we meteen geweten. De auteur ging er met beide voeten vooruit hard tegenaan. Vuil gebekt, aanvallend en met Karen Damen als gewillig slachtoffer. De ex-K3-zangeres en momenteel ‘Dancing With The Stars’-kandidate speelde schijnbaar met de glimlach voor pispaaltje. “Ik ben blij dat ik hier met Karen Damen zit. Dat is toch een fantastische slet, hé? Daar heeft meer volk opgezeten dan op een tribune van den Antwerp”, begon hij. Karen bleef met open mond zitten en ook de andere aanwezigen wisten niet of ze nu moesten lachen of niet.

Voor aanvang van de zesde aflevering was Julie al zeker van een plaatsje in de finale, maar tijdens de uitzending kreeg ze voor het eerst behoorlijk weerwerk van Michèle Cuvelier. Zij was schijnbaar volgeladen met Duracell-batterijen, speelde zeer sterk en liet Julie wankelen. Maar in de filmpjesronde liet ze steken vallen en daar nam Julie dankbaar gebruik van om opnieuw een aflevering te winnen. Heel even was er een zweem van diepe ontgoocheling bij de StuBru-presentatrice te bespeuren.

De nieuwkomer herpakte zich echter snel in de finale en stuurde daar met fluitend gemak een schijnbaar afwezige Tourist LeMC naar huis. Zo’n 260 seconden achterstand speel je niet meer weg als je zelf maar 170 seconden hebt. Tourist LeMC produceerde liefst zestien goede antwoorden op amper zes vragen, maar Michèle had voldoende aan vijf goede antwoorden om de Antwerpenaar wandelen te sturen. De gifbeker van Socrates werd hem fataal.

Michèle viel deze aflevering dan ook hard op. Van bij de eerste vraag was ze zeer alert en gedreven met een echte winnaarsmentaliteit. Ze trok de ‘3-6-9’-ronde naar zich toe, overblufte de tegenstand in de ‘Open deur’, puzzelde perfect en scoorde. Dat Julie Colpaert slechts elf seconden achterstand had op Michèle, zegt veel over de rustige zekerheid van de VTM-journaliste. Tourist was toen al verloren. Hij beëindigde de filmpjesronde met vier seconden minder op de teller dan bij aanvang.

De leukste quotes

Karen: “Om iedereen te motiveren, ik heb voor de verliezer mijn soloplaat bij.”

Julie (op de vraag of ze ooit achtervolgd werd door een dier): “Van bovenaf. Met kaka. Van een duif. Maar niet fysiek.”

Karen: “Ik ben geen prinses in de keuken. Ik ben eerder een Delphine Boel in de keuken. Ik ben daar niet gewenst.”

Erik Van Looy: “Ik zal eerlijk zijn. Ik ben redelijk slank en toch heb ik een beetje borstvorming.”

De leukste quotes van Herman Brusselmans

“Ik heb een jaartje overgeslagen. Ik moest ergens naartoe. Maar ik ben blij dat ik hier met Karen Damen zit. Dat is toch een fantastische slet, hé? Daar heeft meer volk opgezeten dan op een tribune van den Antwerp. Neen, ik ben blij, echt waar.”

“Van Michèle verwachten we veel. Zelfs homoseksuelen krijgen er een stijve van. Behalve Peter Van de Veire.”

Zijn gedicht voor Julie: “Het grote nadeel van het geslacht der apen is dat ge stinkt als ge stront moet oprapen.”

“Ik zwem nooit. Door een lichamelijk gebrek eigenlijk. Ik heb zo’n zware penis dat ik direct zink. Maar ja, wij moeten vooruit.”

“Ik ben eens aangevallen door Dimitri Verhulst. Die wilde mijn succes stelen.”

“Stel dat ik mijn haar zou laten scheren zoals Gert Verhulst. Dan zouden de mensen zeggen dat al die miljonairs er hetzelfde willen uitzien.”

Kantelmomenten

Nieuwkomer Michèle Cuvelier heeft het spelletje duidelijk goed bestudeerd en vliegt er meteen keihard in. Ze laat geen seconde onbenut.

Michèle scoort het beste in de ‘Open Deur’-ronde en puzzelt even goed en snel als Julie Colpaert. Tourist zit er bij en kijkt ernaar en heeft nu al een grote achterstand.

Julie speelt slim en sluw in de fotoronde en verkleint haar achterstand op Michèle tot 11 seconden.

Tourist verknalt alle kansen door zijn filmpje te missen. Michèle profiteert voluit.

Julie slaat toe door perfect te antwoorden op haar filmfragment.

Michèle moet scoren met haar filmpje. Ze haalt vier goede antwoorden binnen, maar beseft dat ze eraan is voor de moeite. Er volgt een flinke vloek en even later de genadeslag van Julie die wél weet dat Fabiola in Sint-Michiel en Sint-Goedele begraven ligt. Julie wint zo het spel.

In een overbodige finale is Tourist LeMC een vogel voor de kat.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Julie Colpaert 487 sec.

2. Michèle Cuvelier 430 sec.

3. Tourist LeMC 170 sec.

De stand

1. Julie Colpaert 6 deelnames, 5 overwinningen, 1 gewonnen finale

2. Saïd Boumazoughe 3 deelnames, 2 finales gewonnen, 1 verloren

3. Guy T’Sjoen 2 deelnames, 1 overwinning, 1 finale verloren

4. Liesa Naert 2 deelnames, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

Nieuwkomer

Snookerkampioen Luca Brecel