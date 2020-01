‘Kamp Waes’: ruim anderhalf miljoen kijkers, maar (nog) geen toeloop bij Defensie BDB

16 januari 2020

09u00

TV 'Kamp Waes' kluistert elke zondagavond meer dan anderhalf miljoen Vlamingen aan de buis, maar veel nieuwe rekruten levert dat voorlopig niet op. Kolonel Dominiek Saelens van HR bij Defensie ziet daar meerdere redenen voor.

“Het effect is nog te vroeg”, verduidelijkt Saelens in Het Belang Van Limburg. “Zeker voor de kaderfuncties van officieren en onderofficieren. Die beginnen pas aan hun opleiding bij de start van een nieuw schooljaar. Op het niveau van soldaten en matrozen rekruteren we bijna elke maand. Vergeleken met vorig jaar hebben we nu zo’n 100 kandidaten meer dan tijdens de vorige rekruteringscampagne. Echt spectaculair is dat niet als je weet dat we in 2020 zo’n 1.215 soldaten en matrozen aanwerven. Ik betwijfel of dat een effect van ‘Kamp Waes’ is.”

Saelens is wel heel tevreden over de zichtbaarheid die het Eén-programma met zich meebrengt. “We zijn namelijk nog te weinig bekend bij onze doelgroepen”, vervolgt hij. “Ook die 100.000 inschrijvingen voor ‘Start to Kamp Waes’ zijn een indicator, al zal uiteraard lang niet iedereen geïnteresseerd zijn in een job bij Defensie. Op termijn is zo’n programma wel een goede zaak.”

Jeugdkamp in Ardennen

De volgende generatie wordt alvast wel al klaargestoomd. En dat door niemand minder dan Stijn Swijns (31), die momenteel de poulains van Tom Waes door het Eén-programma loodst. Tijdens de krokusvakantie kan je je tienerrambo’s namelijk een weekje bij hem droppen. In september vorig jaar hing hij zijn kaki uniform definitief aan de haak om zich te storten op een nieuw ambitieus project: zijn coachingbedrijf MissionMe, waarmee hij ook jeugdkampen organiseert voor jongeren van 12 tot 18.

“Het gaat veel verder dan alleen maar een sportkamp of scoutskamp”, vertelt Stijn in Gazet Van Antwerpen. “Bij de Special Forces draait alles om de onvoorwaardelijke wil om te slagen in alles wat we doen. De clou van zo’n kamp: jongeren weer weerbaarder maken. We trekken naar een soort oefenterrein in de Ardense bossen, met de focus op een digitale detox, samenwerken met andere jongeren, dromen benoemen, creatief nadenken over hoe die te bereiken en angsten overwinnen.”