'Jong Geweld' was een verrijkende ervaring voor de zoon van Sabine Appelmans: "Obi is vertrokken als een puber en teruggekomen als een volwassen man" CD

27 september 2018

06u00

Bron: Story 0 TV Hij vertrok naar het kamp als een puber en keerde terug als een volwassen man. Zo evalueert ex-tennisster Sabine Appelmans (46) de deelname van haar zoon Obi (16) aan het VTM-programma 'Jong Geweld'. Zelf beseft hij meer dan ooit dat leeftijdsgenoten het niet allemaal zo goed hebben als hij.

Voor het VTM-programma 'Jong Geweld' in het kader van Rode Neuzen Dag trokken zes kinderen van bekende Vlamingen op kamp met leeftijdsgenoten voor wie het leven iets minder makkelijk is. Een van de BV-kids is Obi, de zestienjarige zoon van ex-tennisster Sabine Appelmans. éOp school werd er de voorbije jaren al veel aandacht besteed aan Rode Neuzen Dag" zegt hij. "Het leek me een boeiende ervaring om nu eens echt in contact te komen met leeftijdsgenoten die het wat moeilijker hebben." Mama Sabine was verrast dat Obi het zag zitten om op tv te komen. "De voorbije jaren bleef hij het liefst zo ver mogelijk uit de schijnwerpers. Hij had er echt een hekel aan, maar 'Jong Geweld' zag hij meteen zitten omdat het een fantastisch project is."

Had Obi zo'n realitycheck nodig?

