‘Jersey Shore’-ster Ronnie in de cel nadat hij zijn vriendin aanviel met een mes Redactie

04 oktober 2019

21u30

Bron: ANP 0 TV Ronnie Ortiz-Magro, bekend van de MTV-realityserie ‘Jersey Shore’, is vrijdag opgepakt na een extreem uit de hand gelopen ruzie met zijn vriendin Jen Harley. De realityster zou haar hebben geslagen en achterna hebben gezeten met een mes terwijl hij zwaar onder de invloed was van cocaïne. Dat bevestigt een politiewoordvoerder aan TMZ.

Wat er precies is gebeurd tussen de twee is niet duidelijk. De realityster zou haar meerdere keren hebben geslagen en in hun woning met een mes in de hand achter haar aan hebben gerend. Jen vluchtte naar buiten en belde de politie waarna Ronnie zichzelf in huis zou hebben opgesloten met hun dochtertje van 1,5 jaar. De politie heeft volgens verscheidene buren de deur ingetrapt en moest hem uiteindelijk met een stroomstootwapen overmannen.

Ronnie zit nog steeds vast en wordt in ieder geval beschuldigd van ontvoering. Jen, die blauwe plekken overhield aan de mishandeling, en de baby maken het naar omstandigheden goed. De realityster en zijn vriendin hebben al bijna twee jaar een knipperlichtrelatie. Ze gingen al vaker uit elkaar vanwege geëscaleerde ruzies. Begin dit jaar verbleef Ronnie een maand in een afkickkliniek.