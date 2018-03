'Jersey Shore' krijgt nieuw seizoen op MTV, omdat de cast er zelf om smeekte

MVO

30 maart 2018

06u53 0 TV Een poosje geleden werd al bekend gemaakt dat er een nieuwe serie zou komen van de MTV realityshow 'Jersey Shore' en nu blijkt dat het de castleden zelf zijn geweest die hun vroegere werkgever 'smeekten opnieuw in zee te gaan met hen', zo schrijft de New York Times.

Dit zou Nicole Polizzi, beter bekend als Snooki, volgens de krant gezegd hebben. In de hoogtijdagen van de show, die in 2012 van de buis verdween, trok het programma wereldwijd miljoenen kijkers. Daarna volgden er spin-offs als 'Snooki & JWoww' en 'The Show With Vinny', maar een reünie met bijna de gehele originele cast liet nog een paar jaar op zich wachten.

Met de nieuwe serie 'Jersey Shore Family Vacation' zijn alle castleden een paar jaar ouder en dus een stuk volwassener geworden. "Ik wilde graag laten zien waar ik nu sta en wat ik doe, maar op de een of andere manier voelde dat ook een beetje als verraad naar de makers toe. Ik bedoel, we zijn wie we zijn, toch?", aldus Paul "Pauly D" DelVecchio. Snooki voegt daaraan toe: "Ja, ik ben nu moeder en heb de kinderen zeker gemist tijdens de opnames, maar ik ben toch geen slechte moeder als ik een drankje neem? Nou, dan kom ik een keertje stomdronken thuis....so what?"

De cast benadrukt dat het hen niet om het geld te doen was, maar vooral om weer tijd samen door te brengen na hun 'wilde' jaren samen. "Het is een kans die we geen van allen wilden laten lopen en daarom zijn we blij weer samen te zijn."