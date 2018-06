Jef De Smedt over de storm van reacties na schijnhuwelijk-rel in ‘Familie’: "Daar ben ik niet van gediend" Hans Luyten

01 juni 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV De seizoensfinale van ‘Familie’ is nakend. En dat is niks te vroeg voor Jef De Smedt (62), alias nonkel Jan. De acteur snakt naar vakantie na een heftig tv-seizoen, dat hem ook naast de set niet losliet. "Ik moet dringend mijn batterijen opladen", vertelt hij in Dag Allemaal.

Vrijdag wordt er getrouwd in ‘Familie’. Althans: dat is toch het plan van Stefanie (Jasmijn Van Hoof) en asielzoeker Ayo (Adams Mensah). Maar er kan natuurlijk altijd een kink in de kabel komen. Zoals die keer toen het koppel z’n plannen bijna moest opbergen omdat het werd beticht van een schijnhuwelijk. En daar had Jan Van den Bossche, het personage van Jef De Smedt, alles mee te maken.

"Die verhaallijn van een asielzoeker die ook nog eens snel wil trouwen, de schrijvers vermoedden al dat dat gevoelig zou liggen", zegt Jef. "Maar zo’n stroom aan reacties, dat was toch een verrassing."

En jij zat midden in de storm.

