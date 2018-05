"Je wilt er niet als bosneger bijlopen": Nederland in shock om uitspraken van presentator TDS

08 mei 2018

15u27

Bron: De Stentor/Eigen berichtgeving 7 TV De Nederlandse kapper Ad Peters heeft bij onze noorderburen voor veel ophef gezorgd met een opmerking over kroeshaar in het lifestyle-programma 'Bubbels en Gloss', dat hij wekelijks presenteert. "Je wilt niet altijd als een bosneger erbij lopen", liet Peters zich ontvallen. Het leidde tot een storm van reacties.

De tv-kapper, die het wekelijkse tv-programma samen presenteert met Angela Ponsioen, reageerde met zijn uitlatingen op de ervaringen van kapster Mirande Bakker. Die had voor de camera het kapsel van een model onder handen genomen van wie het haar heel erg krult als het nog nat is. "Dat model van jou heeft héél veel krul”, merkt Ad Peters op. "Ja, bijna negroïde", vulde zijn collega aan. Waarop Peters zei dat het belangrijk is dat klanten weten welke haarproducten ze moeten gebruiken. "Want je wil er niet bijlopen als een bosneger."

Storm van kritiek

De Facebook-groep Miss Black Hair, die zich inzet voor meer acceptie onder vrouwen met afrohaar, deelde de beelden op hun pagina. Ze zijn niet te spreken over de uitspraken. "Ongelofelijk dat een zender zoals RTL4 zulke racistische uitspraken toelaat in hun programma 'Bubbels en Gloss'. Dit is de reden waarom we Miss Black Hair Nederland organiseren, om te laten zien dat ook wij de norm zijn", schrijven ze. Er liepen een massa aan commentaren binnen.

Ook heel wat kijkers van het programma waren niet opgezet met die scherpe uitspraak. De presentator/tv-kapper kreeg dan ook meteen een stom van kritiek over zich heen op de sociale media. En ook de populaire artiest Ronnie Flex mengde zich in de discussie.

En als je het probleem van het woord ‘bosneger’ niet inziet dan ben je gewoon dom, onwetend en kan je of wel in je kleine bubbel blijven waar alles is blijven stil staan in 1950 of je kan uitleg vragen waarom het niet ok is Lola(@ LolaOV_) link

@RTL4 die man van vanmorgen en die hele mikmak die liep te lachen om t woord 'bosneger' jullie moeten je schamen! 😡 ❥• ℛ𝒆𝒆𝒎𝒂𝒅𝒉𝒖𝒓𝒊𝒊🌹(@ Rmvs__x) link

Afschuwelijk! Zuiver racisme. En dan lopen ze hier te zeuren om, in dit geval, het feit dat een kapper op tv zei dat ze veel producten in het haar gebruikte omdat ze er anders uitzag als een bosneger. Judy(@ JudyFirenze) link

In het programma Bubbels & GLOSS werd een vergelijking gemaakt tussen sterk krullend haar en "erbij lopen als een bosneger". - NOS, 2018



Dat mensen dit soort uitspraken nog goed willen praten... .(@ CircaXXV) link

WOW WAT EEN SCHANDE.. IK KAN ALLES MET MIJN HAAR WAT IK WIL & DE ZOGENAAMDE EXCUSES IS “HET WAS NIET KWETSEND OF RACISTISCH BEDOELD” DAT IS BULLSHIT DIT GEBEURD TE VAAK EN TE VEEL.. AL MIJN BROERS EN ZUSSEN ZIJN PRACHTIG Een foto die is geplaatst door null (@ronnieflex010) op 07 mei 2018 om 12:34 CEST

Gast als jij het normaal vind dat je het woord bosneger kan gebruiken en dat je kan zeggen dat je niks met kroes haar kunt dan kan jij gewoon de pot op... In mijn ogen 😘 https://t.co/dHf0Ib684P Ronell Plasschaert(@ RonnieFlex2907) link

Excuses aangeboden

Naar aanleiding van de honderden reacties op de uitzending plaatste programmamaker Michael Bakker al een reactie op Facebook. Daarin gaf de producent van 'Bubbels en Gloss' aan dat Peters' opmerking "nimmer als kwetsend of racistisch bedoeld is geweest. Wij hopen dat u dit van ons aan wil nemen''.

"Ad Peters en wij als programmamakers hebben niemand willen beledigen of discrimineren. Ad gebruikte die term als metafoor om aan te geven dat mensen na het haar wassen ook kroezend haar kunnen krijgen", licht de tv-producent toe. Het gewraakte fragment wordt uit de herhaling geknipt voor de uitzending van komende zaterdag.

Presentator Peters heeft intussen ook zelf zijn excuses aangeboden via de sociale media: “Ik betreur de uitspraak die ik heb gedaan in het programma ‘Bubbels & Gloss’. Het is in geen geval de bedoeling geweest iemand te kwetsen en ik bied hiervoor mijn oprechte excuses aan", laat hij weten. "Zowel internationaal als in Nederland is afro-american hair niet meer weg te denken uit het modebeeld. Ook op de internationale catwalks is afro-american hair hot bij alle topmodellen en dat is een ontwikkeling die ik toejuich."