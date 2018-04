"Je lijkt wel een omgebouwde vent": ex-'Temptation Island' deelneemster Rosanna onder vuur na plastische ingrepen DBJ

09 april 2018

11u53 0 TV Rosanna Voorwald (25), die vorig jaar samen met haar vriend Niels deelnam aan 'Temptation Island', krijgt het te verduren op sociale media. De Nederlandse onderging sinds haar deelname nogal wat plastische operaties en dat valt niet echt in de smaak. "Je lijkt wel een opblaaspop", klinkt het.

'Temptation Island' beroert opnieuw de gemoederen. Tim slaat helemaal door, Mezdi gebaart van krommenaas aan de leugendetector en de relatie van Tim en Megan hield nog geen drie dagen stand. Heel wat om over te spreken dus, en daarom kwam ex-deelneemster Rosanna samen met haar vriend Niels naar de talkshow 'Temptationtalk' op de Nederlandse zender RTL 5.

Bij de kijkers ging het echter niet over de inzichten dat het koppel verschafte over dit seizoen 'Temptation Island', maar wel over het uiterlijk van Rosanna. Sinds haar deelname vorig jaar onderging ze verschillende plastische ingrepen en die werden niet echt gesmaakt door de kijkers. "Wat is er gebeurd?", "Je lijkt op een omgebouwde vent", "Sommige transgender zien er vrouwelijk uit dan jij", "Je lijkt wel een opblaaspop" en talloze andere reacties werden geplaatst. (Lees verder onder tweets).

Als je een 10-rittenkaart hebt bij een slechte plastisch chirurg. #temptationisland #2017 pic.twitter.com/70B8qUZ4CH Renée Wittens(@ ReneeWittens) link

Jeetje Rosanna, kijk even naar je foto's en beelden van vorig jaar, toen had je echt wel een mooi snoetje. Blijf van anabolen, botox en alle andere nepzooi af. Je lijkt echt op een omgebouwde vent nu. Eeuwige zonde!#temptationtalk #temptationisland Pascal(@ Sjalilala) link

Wanneer sommige transgenders er vrouwelijker uit zien dan Rosanna! Kind wat ben je omgebouwd tot travestiet ! #temptationisland #temptationtalk https://t.co/KK7NXxASdq Alįndę Mañis(@ nonaAlinde) link

What happened to rosanna😟😟😟 #temptationtalk #temptationisland Mars(@ Marschaaaaake) link

Rosanna lijkt op een plastic opblaas pop , botox en lip vulling 300 % te veel ! 😗😂😯😨#TemptationIsland Franciska Foppen(@ Franciska323) link

What the f!! Heeft die Rosanna gedaan met haar gezicht?!!!1! #temptationtalk #temptationisland miie(@ Miie_j) link

Nondeju wat is er met Rosanna haar gezicht gebeurd? #temptationisland Denise(@ DeniSee_1984) link

Bilvergroting

Rosanna staat bekend als een fan van plastische chirurgie. Vorig jaar stond ze in de belangstelling nadat ze bij Diana Gabriels haar lippen liet opvullen en dit weekend pronkte ze op Instagram met nieuwe billen. Die operatie was, net als bij Pommeline, live te volgen op Youtube.

Ook verleidster van vorig jaar Pommeline onderging al enkele ingrepen bij Diana Gabriels. De Nederlandse is geen plastisch chirurg, maar runt wel een succesvolle praktijk met meerdere chirurgen in dienst. Zogenaamde 'infuencers' kunnen zich bij haar bureau laten opereren in ruil voor korting.

Vorig jaar stond de blondine uit Den Haag ook op de cover van Playboy. "Je leeft toch maar één keer?" zei ze daar toen over.