"Janine heeft een enorme indruk nagelaten op Familie-set" TK

11u25

Bron: Dag Allemaal 0 VRT TV Het was een opmerkelijke overstap: actrice Janine Bischops verliet de rol van Jenny uit 'Thuis' na ettelijke jaren en mocht daarna aan de slag bij 'Familie'. Voor heel even maar, al hoopt tegenspeler Kürt Rogiers dat daar een vervolg aan komt. "Ze heeft enorm veel indruk gemaakt", vertelt hij in Dag Allemaal.

"Als ik het bij 'Familie' voor 't zeggen had, mocht Janine nog járen blijven. Zo'n warme en lieve vrouw. Maar jammer genoeg ben ik de baas níet. (lachje) Enfin, ik heb aangevoelddat het wérkt tussen Janine en de andere personages. Scenaristen zijn daar meestal ook niet blind voor. Het gebeurt trouwens regelmatig dat de ouders van hoofdpersonages een terugkerende rol krijgen. Het lijkt me dan ook erg onwaarschijnlijk dat het hierbij zal blijven voor Janine", aldus Kürt.



Hij is helemaal onder de indruk van haar kunnen. "Ze speelt niet bepaald een sympathiek personage, maar Janine heeft er geen typische bitch van gemaakt. Brigitte is een harde tante, ja. Maar op die paar scènes heeft Janine haar enorm veel kleur gegeven. Echt vakwerk. En geloof me, de herinnering aan Jenny was heel ver weg. Mag ik trouwens even zeggen dat Janine er echt gewéldig uitziet? Voor mij is ze de Vlaamse Jane Fonda."





