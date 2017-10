"James Cooke, wie is dat?" Dominique Deruddere straks in 'De Slimste Mens' TK

09u21

Bron: Dag Allemaal 0 Joost De Bock Regisseur Dominique Deruddere TV Een van de eerste namen die gelost werd voor het nieuwe seizoen van 'De Slimste Mens', was Johan Boskamp. Die moest echter verstek laten gaan wegens gezondheidsproblemen. Maar geen nood, regisseur Dominique Deruddere (60) neemt zijn plaats in. Ook al keek hij de quiz nog nooit.

Hoe ver hij geraakt is in de quiz, daar wil Deruddere niets over kwijt. In Dag Allemaal meldt hij wel dat hij geen zenuwen had. "Tot ik Goedele Wachters ontmoette achter de schermen. Zij had duidelijk wél iets te bewijzen, en dat merkte je aan haar stressniveau. Toen ik haar bezig zag, begon het toch bij mij even te kriebelen. Maar, euhm... laat ik het erop houden dat we ons vooral goed geamuseerd hebben."

Deruddere woont al tien jaar in Los Angeles, dus het is voor hem niet altijd gemakkelijk om het reilen en zeilen in Vlaanderen te volgen. "Ik heb gemerkt dat er me in al die jaren enorm veel ontgaan is. Ik volg het nieuws uit België wel nog op de voet via de sites van de VRT en VTM. Maar er zijn blijkbaar een pak BV's bijgekomen die ik van haar noch pluimen ken en over wie ik dus ook helemaal niks kan zeggen. James Cooke? Is dat een zanger?"

Toptennis

Binnenkort vertrekt hij weer naar LA, waar een nieuwe film op hem wacht. "Het is een aangename stad om in te leven, vind ik. 't Is er altijd lekker weer, waardoor een mens veel actiever is dan hier. Ik zou alleen wat vaker op de tennisbaan willen staan, maar ik vind geen goeie tegenstanders. Ik ben gewoon te goed. Enkel 'Star Wars'-acteur Hayden Christensen heeft me eens alle hoeken van het terrein laten zien. Die is héél straf. Maar voor de rest..."

