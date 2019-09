Inzamelactie voor baby Pia zit bijna aan streefdoel MVO

17 september 2019

22u46 0 TV Eén verhaal raakte vandaag iedereen: #teampia. De kans is groot dat het bij iedereen ergens is verschenen, via Facebook, op de nieuwssites, ... Pia is een negen maanden oude baby met een zeldzame en ongeneeslijke spierziekte. Eén medicijn kan haar misschien redden, maar de kostprijs daarvan is 1,9 miljoen euro.

De ouders hebben dit weekend een sms-actie opgezet om geld in te zamelen. Elke SMS levert Pia 2 euro op. Een actie die een overdonderend succes is geworden én die bijna het eindcijfer heeft gehaald. Danira praatte deze avond met Ellen, de mama van Pia in ‘Vandaag’.

