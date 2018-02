'In de gloria' is meerderjarig, geniet nog een keer van de tien leukste fragmenten Redacie

Bron: De Morgen 0 TV Het sketchprogramma 'In de gloria' is dit jaar meerderjarig geworden. Meer redenen hebben wij niet nodig om tien onvergetelijke sketches terug op te vissen. Geniet nog een keer van 'Den draad', 'Hallo televisie' of 'De achterdeur'.

In de Gloria liep tussen 2000 en 2001 slechts voor twee seizoenen, toch blijven de sketches in het collectieve geheugen zitten. Jan Eelen, die later onder meer 'Het eiland' en 'De ronde' maakte, schreef en regisseerde de reeks. Welk fragment is jou het meest bijgebleven?

1. De achterdeur

"Goeie vrienden komen langs de achterdeur", het is een van de vele quotes uit In de gloria die het Vlaamse collectief geheugen binnenslopen.

2. Gerrit Callewaert uit Bavikhove

West-Vlamingen en ondertitels: het ligt nogal gevoelig, zo bewees de onovertroffen Gerrit Callewaert al.

3. Boemerang

De sketch die wereldwijde bekendheid kreeg toen een Amerikaans tv-station het fragment uitzond alsof het echt gebeurd was.

4. Treintjes

'Hallo Televisie' was een van de sterkhouders van het programma. Het opzet is simpel: aanbellen bij een willekeurige voordeur op zoek naar interessante mensen. Die blijven echter opvallend vaak verweesd achter na afloop van het bezoek.

5. Burenruzie

Of hoe een simpel bezoekje van 'Hallo Televisie' kan ontaarden in een van de grootste burenruzies ooit op televisie verschenen. "Voor kijkend Vlaanderen gaan we anders doen?"

6. Partnerruil

Partnerruil, risicoloos is het nooit. Vertel dat maar aan Michael en Sofie, die Michel en Petra over de vloer krijgen.

7. In mijn poep

Een koppel moet op drie uiteindelijk niet zo onschuldige vraagjes hetzelfde antwoord geven om een weekendje naar Parijs te winnen. Jammer genoeg gooit vraag drie roet in het eten.

8. Op zakenreis naar Hamburg

In het Kempense Geel is de hele familie op zondagmiddag verzameld voor het afscheid van vader. Die trekt namelijk op zakenreis. Naar Hamburg. Voor twee dagen. Maar de sfeer slaat om eens de reporter in de bagage gaat snuffelen.

9. Een belangrijke dag

Een fragment waarvan Canvas niet meteen overtuigd was. "Dit gaan we toch goed moeten kaderen", zouden de Canvas-bazen hebben gezegd.

10. Den draad

Lilian lijdt al een paar jaar aan een bijzonder vervelende ziekte in haar hoofd, en haar echtgenoot Harry wordt er horendol van.