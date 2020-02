‘In de gloria’ blaast 20 kaarsen uit vandaag: deze sketches schopten het tot tv-erfgoed KL

11 februari 2020

15u49

Bron: DM 20 TV In de gloria blaast vandaag twintig kaarsen uit. Van het komische programma van Woestijnvis bestaan slechts twee seizoenen, maar ze nestelden zich wel in het collectieve geheugen van tv-kijkend Vlaanderen. Van ‘In mijn poep’ tot ‘Den draad’: we kijken terug naar de klassiekers.

Lees ook: De acteurs uit In de gloria halen hun beste anekdotes boven: “‘Trek je onderbroek maar uit’, zei de piercer” (+)

Op 11 februari 2000 verschijnt In de gloria voor het eerst op het kleine scherm. Het satirische reportageprogramma stak, als eerste in Vlaanderen, de draak met de explosieve toename van human interest op tv waarbij de man in de straat plots de hoofdrol speelde. Programmamaker Jan Eelen werkte samen met topacteurs als Tom Van Dyck, Wim Opbrouck, Sien Eggers, Lucas Van den Eynde en Frank Focketyn. Het programma bereikte al snel een cultstatus en scoorde nog talloze heruitzendingen in de jaren daarop.

Eelen maakte daarna nog iconische programma’s voor de Vlaamse kijker zoals Het eiland, Neveneffecten, De ideale wereld en Callboys.

Een bloemlezing van de meest memorabele sketches uit ‘In de Gloria’: