"Ik zie mijn vrouw zo graag dat ik ze heb laten vereeuwigen op onze camionette": Jan Trappeniers maakt zijn vrouw het uithangbord van hun bedrijf Redactie

10u00

Jan Trappeniers en Daisy Pluym werken elke dag samen in hun bedrijf. Maar Daisy speelt ook op een andere manier een grote rol in het bedrijf.

rv De Gelukzoekers, aflevering 3: Jan en Daisy werken elke dag samen in het bedrijf.