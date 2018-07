"Ik wist dat ik de jongen zou meebrengen, maar niet of hij het ook zou overleven": het verhaal van de grotduikers, vanavond in 'Telefacts Zomer' SD

31 juli 2018

06u00

Bron: Kameraki 0

Drie weken na de spectaculaire redding van twaalf jongens en hun coach uit de ondergelopen Thaise grot, brengt Julie Colpaert in 'Telefacts Zomer' het verhaal van de duikers. Nog nooit eerder moesten zij 2,4 kilometer afdalen in een grot om er mensen uit te bevrijden. “Ik wist dat ik de jongen zou meebrengen, maar niet of hij het ook zou overleven”, getuigt Jason Mallinson, een Britse grotduiker. Met risico op hun eigen leven daalden ze neer in de duisternis.

