“Ik weet het. Gij hebt Evy vermoord.” Valt Marie eindelijk door de mand in ‘Familie’? SD

05 april 2019

20u40

Bron: VTM 0

“Ik weet het. Gij hebt Evy vermoord.” Met die niet mis te verstane woorden valt Iris (Marianne Devriese) vanavond bij Marie (Lien Van de Kelder) binnen in ‘Familie’. Het moment waarop Marie lijkt te breken en de moord op Evy bekent. “Ze was in mijn appartement en gooide me van alles naar het hoofd. Toen is er iets in mij geknapt. Ik ben op haar gesprongen in de zetel en ineens was ze dood”, biecht Marie op. Het idee dat zij met de moord op Evy weg zou komen, lokte de voorbije weken heel wat reacties uit van de kijkers. Valt Marie nu eindelijk door de mand?

‘Familie’: elke weekdag om 20.00 uur bij VTM