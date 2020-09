"Ik voel alleen nog gezonde spanning": Danira Boukhriss (30) begint vol zelfvertrouwen aan derde seizoen ‘Vandaag’ Jacob De Bruyne

21 september 2020

06u09 0 TV Zenuwen? Daar heeft Danira Boukhriss Terkessidis vanavond geen last van, als ze het derde seizoen van haar talkshow 'Vandaag' op gang trapt. Dat ze net dertig is geworden, heeft daar wellicht mee te maken. "Ik kan nu beter relativeren", klinkt het zelfzeker. Wel blijft het topsport, zo'n dagelijks programma. "De vorige twee seizoenen verloor ik telkens vier kilo."

Heel veel verandert er niet in 'Vandaag'. Er komen een paar nieuwe vaste tafelgasten in de latenight talkshow en de stoeltjes voor het studiopubliek werden vervangen door zeteltjes voor kleine bubbels. En van stress heeft Danira Boukhriss Terkessidis sowieso geen last meer. "Iedereen vraagt me dat, maar nee", lacht de Vilvoordse presentatrice. "Na 81 afleveringen zou het erg zijn mocht ik nog even zenuwachtig zijn als tijdens de eerste week. Toen voelde ik dat iedereen met een vergrootglas naar me zat te kijken, dat is nu wel anders, de druk is weg. Wél giert er nog adrenaline door mijn lijf vlak voor de camera's beginnen te draaien, maar dat is alleen maar gezonde spanning."

Hooguit een soepje

In de eerste aflevering ontvangt Boukhriss onder andere acteur Matteo Simoni (33). Ook Eddy (61) en Francesco Planckaert (38), tegenwoordig met 'Chateau Planckaert' te zien op één, schuiven aan. Gesprekken die de presentatrice sinds het prille begin op dezelfde manier voorbereidt. "Ik sta erop om elke gast al vóór de show te begroeten. Zo ontmoeten we elkaar niet pas tijdens de uitzending en is iedereen toch iets meer op hun gemak bij elkaar. En wat ik dan weer nóóit doe, is voor de uitzending te zwaar eten. 's Avonds hou ik het bij een soepje. Ik doe dus aan intermittent fasting, de laatste dieethype, maar dan helemaal onbewust. (lacht) De vorige twee seizoenen verloor ik telkens vier kilo."

Eerst doen, dan zeggen

Dat Boukhriss zo ontspannen is, heeft mogelijk met de leeftijd te maken. De presentatrice werd afgelopen maand dertig. Een feestelijke dag, die toch een smetje kreeg toen ze online getrakteerd werd op een portie bodyshaming. Iemand pakte haar op Instagram nogal hard aan toen ze er een foto van zichzelf plaatste. "Hij zei dat hij me maar niks vond met mijn 'kleine borsten en 'dikke kont'. (draait met haar ogen) Het verbaast me nog steeds hoe zuur sommige mensen kunnen zijn. Als dit me vijf jaar geleden was overkomen, zou ik misschien aan mezelf zijn gaan twijfelen. Maar dat is het voordeel aan ouder worden: ik kan nu veel beter relativeren."

Verzuring die wellicht wordt ingegeven door jaloezie, want meer waardering dan een eigen talkshow voor je dertigste valt er in tv-land niet te rapen. Heeft ze dan überhaupt nog doelen op haar lijstje staan? "Dat is een vraag die ze me al stellen vanaf mijn eerste minuut op tv", aldus de presentatrice. "Maar ik werk niet met lijstjes. Eerst doen en dan zeggen, vind ik. Wat ik wel nog eens zou willen doen, is een programma buiten de studio. Iets zoals 'Over eten', samen met Kobe (Ilsen, red.), zie ik wel opnieuw zitten. Het is fijn om met iemand te werken met wie je zo'n klik hebt."

'Vandaag', 21.35 uur op Eén

