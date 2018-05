"Ik versier zelfs een baksteen": verleiders 'Temptation VIPS' bekend Suzanne Borgdorff

23 mei 2018

10u26

Bron: AD.nl 0 TV Na de bekendmaking van de deelnemers van de eerste editie van 'Temptation Island VIPS' ( de groots aangekondigde 'Temptation Island' voor bekende Nederlanders) , stappen nu ook de zogenoemde verleiders in de spotlights. Deze sexy mannen en vrouwen proberen een wig te drijven tussen de liefdesrelatie van onder meer Niels en Rosanna.

Danique

Deze Vlaamse schone heeft een eigen schoonheidssalon en runt haar eigen entertainmentbureau.

Dorien

Was te zien in 'Voetbalvrouwen' en 'Moordvrouwen' en noemt zichzelf de lookalike van Angelina Jolie.

Fabiola

Deed mee aan 'Holland's Next Top Model' en wil nu bekender worden door haar blonde krullen in de strijd te gooien.

Karim

Wil het liefst de harten van alle dames op hol jagen.

Kelly

Kelly Ross werd bekend in 2011 nadat ze meedeed aan 'Oh Oh Europa' samen met hartsvriendin Jill.

Mike

Wil positieve energie meenemen naar Mexico en noemt zichzelf dan ook een zelfverzekerde womanizer. Hij komt naar eigen zeggen gemakkelijk in contact met vrouwen en versiert zelfs een baksteen.

Thies

Deze student online marketing is vooral heel trots op zijn sixpack.

Vinz

Is model en zit compleet onder de tattoo's. Hij hoopt dat kandidate Rosanna voor hem valt, aangezien van haar bekend is dat ze een zwak heeft voor getatoeëerde hunks.

Niet in België

Vlamingen die de reeks willen bekijken, zullen een abonnement moeten nemen op de Nederlandse streamingdienst Videoland, want alleen daar zal de reeks te zien zijn. Ook zal het presentatieduo Rick Brandsteder en Annelien Coorevits vervangen worden door Kaj Gorgels en de vriendin van Wesley Sneijder, Yolanthe Cabau.