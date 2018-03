"Ik ken persoonlijk weinig homo's, want ik moet natuurlijk nooit naar de kapper": Philippe Geubels lacht met holebi's DBJ

05 maart 2018

12u57

Bron: VRT 0 TV Philippe Geubels blijft met 'Taboe' heel wat kijkers bekoren. Deze week nodigde hij vier mensen met een andere geaardheid uit in zijn vakantiehuis. Om hen nadien zoals iedere week te trakteren op een comedyvoorstelling. Een overzicht.

Heerst er rond geaardheid en gender nog een taboe? Mensen van hetzelfde geslacht mogen immers met elkaar trouwen en kinderen adopteren. Maar in realiteit blijft er veel onbesproken. Holebi’s moeten zich blijven verantwoorden voor hun geaardheid, en lopen binnen hun familie- en vriendenkring nog vaker tegen een muur dan algemeen wordt gedacht. Onlangs bleek uit onderzoek dat “homo” het meest gebruikte scheldwoord is op Vlaamse speelplaatsen.

Nelson (27) groeide op in een omgeving die vijandig stond tegenover iedereen die anders was. Toen Nelson zich bewust werd van zijn geaardheid, wilde hij er aanvankelijk vanaf. Pas toen hij verder ging studeren als filmmaker, accepteerde hij stilaan dat hij homo was. Spreken over zijn verleden en het onderwerp blijft echter moeilijk.

Roos (65) zette een punt achter haar leven met haar man, toen ze de kaap van 40 al voorbij was. Ze werd verliefd op een studente en besefte eindelijk dat ze op vrouwen viel. Het kostte moed, verdriet en openheid om beslissingen te nemen en zichzelf te kunnen zijn.

Marie (22) is studente sociaal-cultureel werk. Ze heeft nooit grote drama’s ervaren rond haar geaardheid. Toch voelt ze zich vaak eenzaam. Haar vriendengroep bestaat voornamelijk uit hetero's waardoor ze het soms moeilijk heeft om het onderwerp ter sprake te laten komen.

Jaouad (32) is kok, muzikant en theatermaker. Hij besefte al vroeg dat een andere geaardheid taboe was in zijn Marokkaanse omgeving. Toen hem werd aangeraden naar een psycholoog te gaan om hem van zijn homoseksualiteit af te helpen, is hij thuis vertrokken.