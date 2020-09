“Ik kan niet eten of stappen, alles doet pijn”: Telefacts NU doorbreekt taboe rond endometriose BDB

29 september 2020

06u00

Bron: VTM 1 TV De Gentse Ellen Andries (36) heeft al tien jaar elke maand erge pijn in haar buik wanneer ze ongesteld is. Een normale zaak, kreeg ze jarenlang te horen van gynaecologen, maar uiteindelijk bleek dat niet het geval. Ellen lijdt aan endometriose, net zoals twee miljoen andere vrouwen. Om het taboe over de ziekte te doorbreken maakte ze een docu. Het resultaat daarvan is dinsdagavond te zien in De Gentse Ellen Andries (36) heeft al tien jaar elke maand erge pijn in haar buik wanneer ze ongesteld is. Een normale zaak, kreeg ze jarenlang te horen van gynaecologen, maar uiteindelijk bleek dat niet het geval. Ellen lijdt aan endometriose, net zoals twee miljoen andere vrouwen. Om het taboe over de ziekte te doorbreken maakte ze een docu. Het resultaat daarvan is dinsdagavond te zien in ‘Telefacts NU’.



De ziekte van Ellen, die gekenmerkt wordt door hevige buikpijn tijdens de menstruatie, komt vaker voor dan men denkt. In ons land lijden meer dan twee miljoen vrouwen aan endometriose. “De officiële cijfers spreken van 1 op de 10 vrouwen”, zegt Professor Christel Meuleman van het UZ Leuven in de reportage, een absolute referentie wat betreft de ziekte. “Uit mijn dertig jaar ervaring weet ik dat dit maar het topje van de ijsberg is. In werkelijkheid treft de ziekte 1 op de drie vrouwen. Dit is hun absolute vijand.”

Ellen kreeg al jaren van gynaecologen te horen dat de pijn hoort bij ongesteld zijn. “Maar dat is het niet", vervolgt professor Meuleman. “Als endometriose niet wordt behandeld, kan het tot onvruchtbaarheid leiden.”

Geen energie meer

Om het taboe rond de ziekte te doorbreken hebben Ellen en haar partner Thomas een documentaire gemaakt. “We hebben dit niet alleen voor onszelf gedaan, maar voor al die andere meisjes en vrouwen. Ik hoop echt dat zij veel vroeger geholpen kunnen worden en niet moeten doormaken wat ik heb meegemaakt", vertelt de Gentse.

In een fragment is te zien hoe zwaar de pijn is die Ellen ervaart. “Ik heb geen energie meer. Je kan dat niet aan mensen uitleggen dat je je elke 3,5 weken zo slecht voelt. Maar zelfs met zware pijnstillers kan ik niet normaal functioneren. Ik kan niet eten, stappen doet pijn, naar het toilet gaan doet pijn. Alles doet pijn.”

De docu ‘Taboe in de buik’ is dinsdagavond om 21.45 uur te zien in Telefacts NU op VTM en VTM GO.



