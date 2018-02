"Ik heb nog nooit zoveel schrik gehad in mijn leven", Saartje verliest nipt laatste aflevering van 'Op de man af' DBJ

15 februari 2018

07u20 0 TV Het heeft niet mogen zijn voor Saartje Vandendriessche. Ze verloor gisteren de zevende en laatste aflevering van 'Op de man af' en moet daarmee nipt met 4-3 de duimen leggen tegen de mannen.

In de laatste aflevering zou ze het in een Crashed Ice race normaal gezien moeten opnemen tegen Louis Talpe. In de voorbereiding brak Saartje echter haar pols en de wedstrijd kon pas een jaar later hervat worden. Omdat Louis toen verhinderd werd door opnames, werd zijn plek ingenomen door Sieg Dendoncker. Die bleek uiteindelijk een maatje te sterk voor Saartje. Die toch toch terugkijkt.

"Ik heb nog nooit zoveel schrik gehad in mijn leven", zegt Saartje achteraf. Ondanks de tegenslagen - zoals een gebroken pols en een onverwachte tegenstander - zette de stoere chick toch door. Ze wint de crashed ice race niet, maar haalt wel zonder kleerscheuren de finish en dat is toch een straffe prestatie. Coaches Hanna Mariën en Els Snauwaert zijn ongelooflijk fier op haar.

De strijd van Saartje tegen de mannen leverde heel wat kijkers op. Hoewel door sommigen vooraf meewarig werd gedaan over het feit dat de presentatrice weinig kans maakte tegen de heren, bracht ze het er toch knap van af. De tussenstand eindige uiteindelijk op een nipte 4-3 overwinning voor de mannen. De sympathieprijs haalde Saartje wel, gisteren eindigde nog in de top vijf van meest populaire vrouwelijke BV's.