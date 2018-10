“Ik heb me helemaal niet voorbereid”: het beste uit de zevende aflevering van ‘De Slimste Mens’ KD

25 oktober 2018

23u01

Bron: VIER 0 TV StuBrustem Michèle Cuvelier, die de hoogste score ooit haalde, leverde een echte knalprestatie. Julie Colpaert kende dan weer een off-day. Maar ze spartelde zich wel door de finale. Als je zo’n dip overleeft, kan alles. Zelfs ‘De Slimste Mens Ter Wereld’ worden.

Aflevering zeven werd volledig gekaapt door de kandidaten. Met een glansrol voor Michèle Cuvelier, die met een missie speelde. Na de gemiste kans in aflevering zes, moest en zou er in aflevering zeven gewonnen worden. En dus stond ze van bij de start aan de leiding, al kwam haar missie even onder druk na een fletse fotoronde. Michèle maakte van de filmpjesronde evenwel een thriller, nekte eerst Julie Colpaert en dan Luca Brecel door bij elk van hen liefst telkens 90 seconden in te palmen om dan voor ‘the kill’ te gaan met een perfecte 150 seconden bij haar eigen filmpje. Héél sterk tv-moment. Ze eindigde met 598 seconden, de beste eindscore ooit en haalde maar liefst 39 seconden meer dan de vorige recordscore van Gilles Van Bouwel.

Juryleden Jeroom en Pedro Elias waren een leuke bijkomstigheid met nu en dan opmerkelijke tussenkomstjes, maar het waren toch de spelers die voor vuurwerk zorgden. Vooral Michèle Cuvelier. Bits vechtertje, uitermate goed voorbereid, intense wil om te winnen, gedreven, geconcentreerd. Naast haar sympathieke nieuwkomer en snookerheld Lucas Brecel. Hij staat een paar kennisniveaus lager dan de twee dames en liep bijgevolg wat verloren in de quiz. Hij werd bijgestaan door Julie Colpaert die na de slechte aflevering van gisteren voor een nog slechtere aflevering zorgde. Een pure off-day. De puzzel was zowat het enige wat min of meer helemaal lukte. Geen seconde winst in ‘3-6-9’, flauwe ‘Open deur’-ronde, een dramatische fotoronde en een filmpjesronde om heel vlug te vergeten.

Ook in de finale lukte het eigenlijk absoluut niet voor Colpaert. Na vier vragen had ze welgeteld vier juiste antwoorden. Een beetje goede tegenstander stuurt je dan wandelen. Maar Brecel speelde helemaal niet mee. Op acht vragen bedacht hij ook slechts vier goede antwoorden. Het was dan ook logisch dat Julie uiteindelijk, met dank aan Koning Arthur en iets eerder aan een vijf op vijf over de buurlanden van Wit-Rusland, het spel kon uitspelen.

Voor het overige zaten er in deze aflevering van ‘De Slimste Mens’ heel wat wistje-datjes. Dat Brecel bijvoorbeeld rondrijdt met een BMW i8 en zijn vriendin met een BMW i8 cabrio. Basisprijs van deze karretjes? Elk zo’n 142.000 euro. En dat de snookergod op dertig minuten zo’n kilometer rond de snookertafel loopt. Wist je trouwes dat Erik Van Looy een beetje opgewonden raakt van de stem van ‘Smos’ uit Callboys? En dat zijn persoonlijk telefoonnummer 0475/81.53.99 is? Dat werd namelijk zo verklapt door Jeroom. Jammer maar helaas, een mooi vooraf ingestudeerd nummertje. Wie belt krijgt een opname van een lachende Van Looy te horen. Afwachten of er meer dan drie fans gebeld zullen hebben…

De leukste quotes

Luca Brecel: “Ik heb me helemaal niet voorbereid. Mijn vriendin heeft nochtans alle dagen zitten zeggen dat ik moest studeren. Maar ik heb het niet gedaan.”

Erik Van Looy: “Soms worden kandidaten zo rustig dat ze eruit liggen voor ze het zelf weten.”

Erik (tegen Julie): “Je hebt een voordeel als VTM-journalist. Als het nu niet lukt ga je voor een geslachtsoperatie en kom je terug als Juul Colpaert.”

Pedro Elias (op het niveau van Brusselmans): “Ik zit hier voor het eerst met een idool. Die is zonet in de kleedkamer geweest en heeft mijn ballen en keu gesigneerd. Ik kan nu enkel zeggen merci Michèle.”

Jonas (over driebanden): “Ik ben ver gekomen met drie banden. Tot aan de Brusselse Ring. Daar is Touring Wegenhulp dan moeten komen.”

Pedro (tegen Erik): “Ik vind de moonwalk een fantastische dans. Da’s zo’n beetje zoals uw carrière. Het lijkt of je keihard vooruit gaat, maar eigenlijk ga je keihard naar achter.”

Kantelmomenten

Julie Colpaert komt in de eerste ronden niet op dreef en bengelt voortdurend achteraan.

Julie heeft in de fotoronde een black-out en haalt nul op tien. Vooral Luca Brecel profiteert hiervan. Verder spelen ook Michèle en Luca een zeer matige fotoronde.

Voor de filmpjesronde kijkt Julie tegen een achterstand op van 105 seconden op Michèle en 133 seconden op Luca.

Julie weet maar drie antwoorden over Avicii. Michèle haalt 90 seconden binnen. Ook Luca weet maar drie antwoorden over Harry Potter en weer scoort Michèle 90 seconden.

De StuBru-stem weet alles over Andres Breivik en scoort zo de hoogste eindstand ooit.

In de finale knoeien Julie en Luca voortdurend. De VTM-journaliste trekt wel aan het langste eind.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Michèle Cuvelier 598 sec.

2. Lucas Brecel 358 sec.

3. Julie Colpaert 208 sec.

De stand

1. Julie Colpaert 7 deelnames, 5 overwinningen, 2 gewonnen finales

2. Saïd Boumazoughe 3 deelnames, 2 finales gewonnen, 1 verloren

3. Michèle Cuvelier 2 deelnames, 1 overwinning, 1 gewonnen finale

4. Guy T’Sjoen 2 deelnames, 1 overwinning, 1 finale verloren

5. Liesa Naert 2 deelnames, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

Nieuwkomer

Viktor Verhulst, zoon van Studio 100-baas Gert Verhulst