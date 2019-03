“Ik heb gejankt om naar huis te mogen”: ‘Vermiste’ ‘Temptation’ verleidster Emma laat van zich horen TDS

20 maart 2019

06u00

Bron: Tv Familie 0 TV Toegegeven: deze editie van ‘Temptation Island’ zal niet de meest memorabele ooit worden. Of moet de bom nog barsten? De fans hopen er vurig op dat heren en dames verleiders en verleidsters binnenkort al hun duivels ontbinden. En mogen we dan ook het nodige vuurwerk verwachten van Emma De Busscher (21)?

‘Emma wie’, vraagt u zich misschien niet geheel onterecht af. De Brugse schone omschrijven als de ‘verborgen’ verleidster is verre van overdreven. Letterlijk dan, want Emma komt zelden of nooit in beeld. Op social media wordt ze zelfs vergeleken met Manouh, de roodharige verleidster uit het vorige seizoen van ‘Temptation Island’. Ook zij hield zich heel de ultieme relatietest afzijdig en deed zelfs geen poging om een man te verleiden.

Huh???



Wie is dat nu weer?



Ik zie deze aflevering allemaal mensen die k nog niet eerder zag 😂 #TemptationIsland pic.twitter.com/mrJHjCVA4N Hoetoevallig 🐥(@ hoetoevallig) link

Dat Emma niet bepaald een hoofdrol opeist in Thailand, weet ze uiteraard zelf maar al te goed. “Ik krijg nu voortdurend de vraag waarom ik zo weinig in beeld kom”, zegt ze. “Dat begint me wat te frustreren. De verklaring voor mijn ‘afwezigheid’ is simpel. Bij de start van ‘Temptation’ had ik het bijzonder zwaar. Ik heb letterlijk gejankt om naar huis te mogen. Ik werk in de horeca en ben het gewend om constant onder de mensen te zijn. Ginds in Thailand, zo zonder iemand uit mijn vertrouwde omgeving, had ik het erg lastig.”

Ook de klik met de andere verleidsters kwam er niet meteen. “Vrouwen onder mekaar... je kent dat, da’s niet helemaal mijn ding”, zegt Emma. “We waren allemaal erg verschillende types en de ergernissen kwamen heel snel aan de oppervlakte. En dan de mannen, tja... Ik heb ze niet zelf mogen kiezen, hé. (lacht) ’t Is niet dat we mekaar niet konden uitstaan, hoor. En iedereen deed z’n best om er iets van te maken, maar het blijft natuurlijk allemaal een beetje geforceerd.”

Komt ze nog los?

Flauwe koek dus, al verzekert Emma ons dat ze binnenkort wel eens voor een verrassing zou kunnen zorgen in ‘Temptation’. “Uiteindelijk heb ik mijn rol als verleidster wel vervuld, ja”, zegt ze geheimzinnig. “Kijken is de boodschap als je wil weten wat ik bedoel. Flauw beginnen, maar sterk eindigen? Zoiets zeker.”

Dat Emma op social media geregeld op de korrel wordt genomen, raakt haar niet. “Ik weet hoe hard mensen op Facebook en Twitter tekeer kunnen gaan, dus lees ik al die dingen niet”, klinkt het wijs. “Kritiek spuien vanachter een schermpje is makkelijk en laf. Ik weet hoe het er echt aan toe is gegaan tijdens ‘Temptation’ en kan alleen maar zeggen: wie laatst lacht, best lacht!”